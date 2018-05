Apple on peaaegu triljoni dollari ettevõte

Apple on juba peaaegu triljoni dollari ettevõte, kuid jälgige ka Amazoni, soovitab Reuters.

1976. aastal garaažis alguse Steve Jobsi kaasasutatud iPhone'i tootja aastakäive on kasvanud 229 miljardi dollarini. Neljapäeval tegi ettevõtte turuväärtus börsil 934 miljardi dollariga tipu kui kompanii teatas läinud nädalal saja miljardi dollarilisest aktsiate tagasiostuprogrammist ning sellest, et investeerimisguru Warren Buffetti Berkshire Hathaway on oluliselt suurendanud osalust Apple'is.

Ettevõte on vaid kaheksa protsendi kaugusel triljoni dollari ettevõtteks saamisest. Kuigi Apple on ümmarguse numbri lähedal, tuleb ka vaadata tagavaatepeeglisse, kust läheneb Amazon.com. Selle ettevõtte turuväärtus on 780 miljardit dollarit.