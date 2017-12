Apple vabandas lõpuks vanade iPhone'ide aeglustamise eest

Apple vabandas neljapäeval lõpuks selle eest, et on teadlikul aeglustanud vanade iPhone'i mudelite tööd, ja pakub nüüd asenduspatareisid varasema 79 dollari asemel 29 dollariga, kirjutab CBS News.

Apple väidab, et vanu mudeleid aeglustati selleks, et pikendada patareide eluiga, ja firma "ei ole kunagi teinud - ega teeks kunagi - midagi selleks, et ühegi oma toote eluiga meelega lühendada."

20. detsembril tunnistas Apple seda, mida paljud olid juba ammu kahtlustanud - vanemate mudelite kiirust vähendati distantsilt teadlikult. Väidetavalt vähendab see tõenäosust, et akud lõpetavad külma käes või peaaegu tühjaks saades töö. 22. detsembril kaebas hulk iPhone'i kasutajaid firma ka ühiselt kohtusse.