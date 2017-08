Apple'i juht sai pikalt väljateenitud preemia kätte

iPhone'i tootja Apple'i juhatuse esimees Tim Cook sai 89,6 miljonit dollari suuruse kingituse kätte.

See on osa Tim Cooki tööle asumise kingitusest. Motivatsioonipakett kestab 10 aasta. Pool kingitusest tuleb seetõttu, et Apple'i aktsia on toonud kolme aasta jooksul kenasti sisse, kirjutab CNBC.

2011. aastal teatavaks tehtud aktsiapreemia algne väärtus oli 376 miljonit dollarit, kuid on nüüd rohkem väärt, kuna Apple'i aktsia on tõusnud.

Ta sai lisaks 280 000 aktsiat, et ta nõustus jääme etteõtte juhiks. Apple pani kõrvale enam kui 291 000 aktsiat, mis müüdi 46,4 miljoni dollari eest, et katta Cooki maksuarve.

2011. aastaga võrreldes, kui Cook lõi Apple'iga käed, on aktsia tõusnud kuus korda.

Cook'il on veel saada 2,94 miljonit aktsiat, mis oli eilse sulgemishinna (162,91 dollarit) alusel väärt 479 miljonit dollarit.

Seni kuni Cook jääb Apple'i juhatuse esimeheks, saab ta igal aastal 560 000 aktsiat vahemikus 2018. august kuni 2020. august. Viimase osa ehk 1,26 miljonit dollarit saab ta kätte 2021. aasta augustis, kui tööleping lõppeb.

Cook rääkis 2015. aastal ajakirjale Fortune, et kavatseb anda enamuse varandusest, mis ta Apple'iga teenib, heategevuseks.