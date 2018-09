Apple'i kell tekitab küsimusi. Kas selle saab maha arvata maksustatavast tulust?

Toimetaja Romet Kreek majandustoimetuse reporter RUS

Apple nutikell Foto: Andres Putting

USAs esitati huvitav küsimus. Nimelt tahetaks meditsiiniks säästetud raha arvelt endale osta Apple'i kella, kus on tervisejälgimise võimalused. Kellale on heakskiidu andnud USA toidu- ja ravimiamet. Kuid kas maksustamise mõttes on tegemist meditsiiniseadmega, uuriti MarketWatchilt.