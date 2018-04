Apple'i tarnijatelt laekub info. iPhone'i nõudlus tundub nõrk

Ettevõtted, kes toodavad iPhone'i jaoks koostisosasid, hoiatasid, et nõudlus on nigel.

Lõuna-Korea mälutootja SK Hynix teatas kvartaliaruannet avaldades, et nutitelefonide nõudlus peaks stagneeruma. Sõnul kõlas samuti nagu Apple'i Taiwani varustaja Taiwan Semiconductor Manufacturing, kirjutab Reuters.

Viie kauplemispäeva jooksul on Apple'i aktsia kukkunud üheksa protsenti, mis on vähendanud ettevõtte turuväärtust 80 miljardi dollari võrra. Apple avaldab kvartalitulemused tuleval teisipäeval.

„Võib olla pole ootus piisavalt madal,“ ütles Wedbushi vanemkaupleja Joel Kulina Wall Streeti iPhone'i nõudluse kohta. „Nähtavus on vilets ning see paneb palju raha ootele.“

Euroopas sekundeeris kiibitootja AMS esmaspäeval, teatades, et ühelt nende põhikliendilt on tulnud väga nõrgad tellimused. AMS ei nimetanud klienti, kuid analüütikud prognoosivad, et tegemist on Apple'iga.

GBH analüütik Daniel Ives kirjutas lühianalüüsis, et kui ta varem ootas Apple'i tänavu 221 miljoni iPhone'i tehasest väljasaatmist, siis uus ootus on 212 miljonit eksemplari.

Nii ettvõte kui investorid panustasid, et novembris turule tulnud iPhone X elustab iPhone'i müüki.