Apple'i tehing uue ekraanitootjaga võib tulevaste iPhone-ide hinnad alla tuua

Apple on sõlmimas lepingut Lõuna-Korea ettevõtte LG Display Co.'ga, kes toodab kõige uuematele iPhone-i mudelitele orgaanilisi valgusekraane (OLED). Tehing oleks Apple'ile võtmetähtsusega sammuks, et vähendada sõltuvust Samsungi ekraanidest ning nutitelefonide hindu alla tuua.

Jutud käivad, et hetkeseisuga oleks LG Display Co. valmis tehnoloogiagiganti varustama kahe kuni nelja miljoni ekraaniga, mis on Apple'i müügimahtude kontekstis küll väike kogus, ent LG töötab tootmise hoogustamise kallal. Samas annaks juba selline kogus Apple'ile juurde mõjuvõimu Samsungi kui oma suurima konkurendiga läbirääkimisi pidades. Samsung on iPhone X-i ekraanide ainutootja ning seetõttu on ka telefoni hind lakke tõusnud, mille pärast pole omakorda läbimüük algselt loodetud numbreid saavutanud.

Tehing aitaks nii Apple'it kui ka LG'd. Esimene neist loodaks just järgmisel aastal välja tuleva, uusima telefonimudeli läbimüüki tõsta ning teine vajab uut sissetulekuallikat, kuna vedelkristallkuvarite hind näitab kukkumistrendi.

"Teise tarnijaga kokkuleppele saamine on Apple'ile ülioluline, sest see võimaldab ettevõttel Samsungile kui hetkel ainsale tarnijale tuginemist vähendada," ütles infoteenuseid pakkuva HIS Markit-i analüütik Jerry Kang. "Samal ajal innustab see OLED-ekraanide laiaulatuslikumat kasutuselevõttu. Rohkem tarnijaid tähendab rohkem koguseid, mis viib hinnad alla," lisas ta.