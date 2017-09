Apple'i tõi häda Taiwani õuele

Apple'i sel kuul turule toodud tooted ei ole suutnud rahvast vaimustada ja seda saavad tunda ka Apple'it komponentidega varustavate ja seadmeid kokku panevate Aasia ettevõtete aktsionärid.

Hon Hai Precision Industry, kes paneb kokku iPhone ja Apple'i teisi tooteid, aktsia langes Taipei börsil kümme protsenti alates ajast kui Apple avaliksutas oma uued tooted. Ka Taiwani Pegatroni ja Lõuna-Korea LG Innoteki aktsiad on kukkunud enam kui 12 protsenti, kirjutas Bloomberg.

Iseäranis on Apple'i riskile avatud 1,1 triljoni dollariline Taiwani aktsiaturg, kuna seal domineerivad osadetootjad. Hon Hai ja Taiwan Semiconductor Manufacturing, kes on Apple suurim protsessoritootja, moodustavad veerandi kogu Taiwani börsil olevate ettevõtete turuväärtusest ja nende eksport annab enam kui poole saareriigi majanduse kogutoodangust.

„Uute iPhone'i tellimused on pettumus ja välisinvestorid võivad jääda müüma Taiwani aktsiaid,“ ütles Capital Investment Managementi Taipeis töötav asepresident Alan Tseng. „Apple'i varustajate börsil taandumine on löönud aktsiaindeksit ja see võib olla indeksile koormaks ka järgmisel kuul.“

Välismaised investorid müüsid läinud nädalal 677 miljoni dollari eest ostetust rohkem Taiwani aktsiaid, mis on välisraha kolme kuu suurim väljavool. Varasem optimism, et iPhone aitab Taiwani ettevõtetee kasumeid viis Taiex indeksi 17-aasta kõrgetasemele, kuna raha jooksis börsile juurde.

Apple iPhone 8 eeltellimused on oluliselt väiksemad kui olid iPhone 7 ja iPhone 6 omad, kirjutas läinud nädalal Rosenblatt Securititese analüütik Jun Zhang. Esialgne tagasisisede viitab, et iPhone 8 kogused jäävad eelnenud telefonidele alla USAs ja veel rohkem Hiinas, leidis Zhang.