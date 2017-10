Apple'i töötaja sai sule sappa kui tema tütar avaldas video uhiuuest iPhone'st

Apple vallandas oma töötaja pärast seda, kui viimase tütar Brook Amelia Peterson uue iPhone X-i video avaldas ning rikkus sellega uute seadmete kohta info avaldamise keeldu, avaldab neiu oma videoblogis.

Nimelt ei tohi uute seadmete kohta infot avaldada enne nende ametlikku turule tulekut, vahendab Dožd.

Tütarlaps selgitab videos, et tuli kuu aega tagasi oma vanematele Põhja-Californiasse külla ning sel ajal oli tema isal juba iPhoneX. Tütarlaps filmis uut telefoni lihtsalt oma lõbuks. Ta toonitas blogis, et see oli vaid mälestuseks tehtud lõbus video. Paraku hakkas see aga internetis kulutulena levima.

Brook Amelia Peterson rääkis, et austab Apple’it ning loobus firma palvel ka õigustest videoklipile. Tütarlaps märkis, et ei teadnud, et rikub videoklipiga reegleid. Tema sõnul peaks ettevõte kontrollima, kas kõik kaastöötajad on reeglitest teadlikud ning nimetas video avaldamist süütuks veaks.

Esialgses videos, mis on küll YouTubest eemaldatud, kuid Reditis nähtav, näitas vlogija, milline näeb välja uue iPhoneX’i korpus, kalender, ekraan ning teised täiendused.

Kuni vallandamiseni töötas Brooke’i isa Apple Pay tehnoloogia loomise kallal.