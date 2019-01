Apple’i turuväärtus on kolme kuuga kukkunud ligi poole triljoni võrra

Alates möödunud aasta 3. oktoobrist on Apple'i turuväärtus kukkunud 452 miljardi dollari (396 miljardi euro) võrra, sellest mitukümmend kadus neljapäeval, mil ettevõtte aktsia tegi suure kukkumise, kirjutab CNBC.

Apple'i aktsia on alates oktoobrist kukkunud 39,1%. Apple on kaotanud oma väärtusest kolm korda rohkem kui on näiteks McDonald'si koguväärtus.

Oktoobri alguses oli Apple'i turuväärtus umbes 1,1 triljonit dollari.