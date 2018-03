Apple’i uus peakontor on nii läbipaistev, et töötajad jooksevad alailma vastu seinu

Apple’i uus Apple Park nime kandev peakontor on nii mitmeski mõttes disainiime. Suured klaaspinnad on aga lisaks ilule ka üsna ohtlikud, kirjutab Geenius.ee 9To5Macile tuginedes.

Nimelt on juba mitmel Apple’i töötajal tuvastatud peavigastus, kuna nad kõndisid läbipaistvale klaasseinale või uksele otsa. Kaks säärast juhtumit leidsid aset juba teisel jaanuaril, kui töötajad uude hoonesse ümber kolisid, kolmas juhus leidis aset kaks päeva hiljem.

Ehkki eluohtlikke vigastusi keegi ei saanud, paigaldasid hoone projekteerijad nüüd klaaspindadele kleepsud, mis näitavad, kus seinad ning uksed asuvad. Varem kleepisid töötajad seintele märkmelehekesi, et kolleege hoiatada, kuid need lehed eemaldati, kuna need ei lähe kokku hoone disaini ja sisekujundusreeglitega.