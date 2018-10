Apranga juht ei usu Kristiine, Rocca al Mare ja T1 edusse

Apranga käive kasvas Eestis selle aasta esimese kuue kuuga rohkem kui Lätis ja Leedus. Neis kahes riigis oli kasv kõigest 1–2%, aga Eestis 6%. Perveneckas ütles, et Apranga on Lätis ja Leedus turuliider, Eestis ollakse teised ja jäädakse loodetud plaanist maha.

"Eesti turul on väga tihe konkurents ja seal on palju kohalikke ja välismaiseid tegijaid. Me ei taha teha vigu ja sellepärast avame uusi kauplusi üksnes eksklusiivsetes kohtades," lausus ta," ütles Perveneckas Äripäeva sõsarlehele Delovõje Vedomosti.

