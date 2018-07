Apteegituru sõda ei vaibu: Tamro toob valitsusele saadetud kirjas välja 10 ministeeriumi valeväidet

Benu apteegi emaettevõte Tamro Baltics saatis peaministrile ja kümnele valitsuse ministrile 10-leheküljelise ülevaate, kus toob välja 10 valeväidet, millega sotsiaalministeerium kaitseb nn apteegireformi.

Tamro Eesti tegevjuhi Janno Kure sõnul on näitab enne suvepuhkust riigikogus algatatud eelnõu apteekide omandipiirangute tühistamiseks, et poliitikud on hakanud kolme-nelja aasta taguste otsuste ekslikkusest aru saama. “Paraku kaitseb sotsiaalministeerium riigikogus mõjuanalüüsita valminud apteekide sundvõõrandamise plaani edasi, nagu näitab ministeeriumi soovitus valitsusele riigikogus algatatud eelnõud mitte toetada,” selgitas Kurg.

Tamro tegevjuht juhib tähelepanu, et kuigi praktika on juba omandipiirangute mittetoimivust tõestanud, siis kasutab ministeerium nende õigustamiseks samu argumente, mida kasutati regulatsiooni ilma mõjuanalüüsita tehes. “Otsuseid tuleb langetada parima saadaoleva info kohaselt. Kui veel 2014-2015 võis poliitikutele ja ametnikele andeks anda, et nad tegid vähese info pealt valesid valikuid, siis tänasel hetkel, kui praktiline info on olemas, on see juba andestamatu mõttelaiskus,” lisas Kurg.