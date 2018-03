Apteekide Ühendus: apteegireformi edasilükkamine on praktikas möödapääsmatu

Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) leiab, et apteegituru tänases olukorras on patsientide huvides ainuõige lahendus seadusandjal aeg maha võtta ja apteegireformi jõustumistähtaeg edasi lükata.

„Õiguskantsleri arvamus apteegireformi rakendamise kohta tugineb Sotsiaalministeeriumi veebruarikuisele teadaandele, et ministeerium tegeleb apteegireformi jõustamiseks vajaliku rakenduskavaga. Teatavasti muutis ministeerium eelmisel nädalal oma seisukohta. Nüüd teame kõik, et ministeeriumilt reformi analüüsi ei tule. Seepärast ei saa me nõustuda õiguskantsleri väitega, et turuosalistel oleks võimalik kehtestatud nõudeid täita kõigest kaks aastat enne reformi lõppemist,“ sõnas EAÜ juhatuse liige Timo Danilov.

„Põhiseaduse kohaselt on riigil kohustus tagada tervisekaitse põhiõiguse toimimine – ravimite kättesaadavus patsiendile. Üksnes turuosaliste heast tahtest ei pruugi rakendusmeetmete puudumise tõttu selleks piisata,“ lisas Danilov.

„Ootasime ministeeriumilt analüüsi, mida aga ei tulegi. Reformi edasilükkamine on praeguses olukorras möödapääsmatu,“ sõnas Magnumi juhatuse esimees Ahti Kallikorm. „Sedavõrd mastaapsed muudatused vajavad praktikas elluviidavaid lahendusi ja põhjalikku läbimõtlemist.“

Tamro Balticsi juht Leon Jankelevitshi hinnangul tuleb lisaaega tuleb kasutada eesmärgipõhise lahenduse väljatöötamiseks. „Lahendus peab olema selline, mis ei teeks ravimeid kallimaks, ei halvendaks ravimite kättesaadavust, ei tekitaks haigekassale lisakulu, maandaks seniste apteegiomanike kahjunõuete riski ja ei vähendaks turul konkurentsi.“

Ka Südameapteegi tegevjuht Risto Laur leiab, et riik ei tohiks tegutseda mõtlematult ja kiirustades. „Kuna algselt üleminekuks ette nähtud viiest aastast kolm kulus riigi poolt lubatud, kuid nüüdseks päevakorrast maha võetud tegevuskava ootamisele, pole mõeldav, et järele jäänud kahe aastaga jõuaksid ettevõtjad reformi üksi, ilma riigi rakenduskavata, ellu viia,“ sõnas Laur.

Euroapteegi juhatuse liige Inna Mets juhtis tähelepanu, et jätkuvalt on vastamata küsimus, mis saab siis, kui siiski ei leidu piisavalt apteekreid, kes tahaksid või suudaksid hakata apteegi omanikuks. „Kui pole apteeki, ei jõua ka ravim patsiendini,“ tõdes ta.

Eesti Apteekide Ühendus on apteeke ja farmaatsia-alase kõrgharidusega isikuid ühendav mittetulundusühing, mis kaitseb apteekide ning apteegi töötajate kutsealaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke õiguseid. Eesti Apteekide Ühendus loodi 5. veebruaril 2002. aastal. Ühendusse kuulub hetkel 296 apteeki, teiste seas Terve Pere Apteek OÜ, Euroapteek OÜ, Pharma Holding OÜ (Südameapteek) ja BENU Apteek Eesti OÜ apteegid.