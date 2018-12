Arakas: 10-20 miljoniline investeering Baltikumi on suurtele tegijatele sama nagu meie ostaks Lasnamäele korteri

"Kui kasutada Balti ärikinnisvaraturul sõjalisi termineid, siis venelased on minema löödud, aga liitlasväed pole veel läänest saabunud. Nad ei saabugi. Saame Eftensis tihti kokku maailma või Euroopa suurnimedega," rääkis Arakas.

"Huvi Balti piirkonna vastu on olemas, kuid kuna tegemist on nii väikeste fragmenteerunud turgudega, siis keegi siia oma kontorit rajama ei hakka. Öeldakse: kui teil on hea suurem investeering, siis vaataksime koos. Rõõm on näha, et huvi Balti regiooni vastu on täitsa siiras ja ehe, mitte lihtsalt viisakus. Suured nimed tahaksid mahtu - sada miljonit eurot ja enam. Peame aru saama, et mõne suure nime jaoks on 10-20 miljonit eurot investeerida umbes samas kontekstis nagu Efteni jaoks Lasnamäel korter osta. Sellega pole mõtet tegeleda."

