Arakas: olime kindlad emissiooni edus, kui niivõrd suur huvi tuli üllatusena

Viljar Arakase investeerimisfondi avalik aktsiaemissioon märgiti 5,7 kordselt üle.

Alternatiivse investeerimisfondi EfTEN Real Estate Fund III AS avalik aktsiaemissioon, mille laeks seadis fondivalitseja 3,5 miljonit eurot, märgiti üle 5,7 kordselt. Kokku esitati 1 833 märkimiskorraldust 1 502 930 aktsiale ehk rahalises mahus 21 miljonit eurot. Fond noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil põhinimekirjas ning saab kaubeldavaks kõikidele investoritele.

EfTEN Real Estate Fund III AS’i juhatuse liikme Viljar Arakase sõnul oli fond kindel emissiooni edus, kuid sedavõrd suur huvi oli üle ootuste ja tuli siiski mõningase üllatusena.

Kokku pakuti emissiooni käigus 337 272 lihtaktsiat. Fondivalitseja märkis temale suunatult pakutud 87 272 aktsiat ja täitis sellega valitsemislepingust tuleneva kohustuse fondi ees. Märkimisperiood oli 30. oktoobrist kuni 10. novembrini 2017. Aktsiate jaotus kinnitatakse 14. novembril 2017 või lähedasel kuupäeval.

Emissiooni maht oli Arakase sõnul olenemata teadaolevast huvist väike, kuna konservatiivse investeerimisstrateegiaga fond ei kaasa rohkem kapitali, kui nähtavas tulevikus investeerida saab.

“Lähtuvalt kasvavast Balti riikide kinnisvaraturu hinnatasemest on fondi jaoks sobiva konservatiivse tulu ja riski profiiliga objektide leidmine keerulisem kui kunagi varem,” lisas Arakas, kinnitades, et sobiva konjunktuuri korral on tulevikus kavas teha lisaemissioone.

Kaasatud kapital suunatakse töös olevate investeeringute valmis ehitamiseks vastavalt fondi investeerimispoliitikale ning kavandatava Tähesaju Hortese arenduseks.

Kuigi pakkumine tehti vaid Eestis, saab noteerimise järgselt Arakase sõnul aktsiatega kaubelda ka teistest riikidest nagu Balti põhinimekirja aktsiatele kohane. Peale noteerimist muutub fond tähtajatuks.

Fondi investeeringud Balti riikides on Šiauliai linna südames asuv Saules Miestas kaubanduskeskus, Vilniuses asuv esinduslik Ulonu ärimaja ja Laisves 3 büroohoone, DSV logistikakeskused Riias, Vilniuses ja Tallinnas, Laagris asuv Hortese aianduskeskus, uus Laagri Selveri arendus ning kavandatav Tähesaju Hortese arendus.

Ülekaalukalt suurim fondi investeering on Leedus Šiauliais asuv esinduslik Saules Miestase ostukeskus, mille väärtus on 31,1 miljonit eurot seisuga 30. september 2017 ehk umbes kolmandik fondi varade mahust.

Fond maksab dividendideks 80 protsenti iga-aastasest vabast rahavoost ning oodatav iga-aastane dividendimäär on fondi dividendipoliitika kohaselt 4 – 8 protsenti aastas. Aktsia hind on kasvanud 2015. aasta esmasemissiooni nominaalhinnaga (10 eurot aktsia kohta) võrreldes 14 euroni, mis vastab fondi puhasväärtusele aktsia kohta seisuga 30. september 2017.