Aravetel õhku lastud pangaautomaadis oli ligi 100 000 eurot

Täna öösel Aravetel õhatud pangaautomaadis oli Swdbanki turvajuhi sõnul kokku ligikaudu 100 000 eurot. Automaat ise maksis ligi 10 000 eurot.

Swedbanki turvajuht Kalle Laasbergi sõnul oli masinas ligikaudu 100 000 eurot, kuid hetkel ei ole teada, kas või kui suure summa kurjategijad automaadist kätte said. "Politsei uurib juhtumit ning täpsemad asjaolud alles selguvad. Automaadi enda väärtus on ligikaudu 10 000 eurot," nentis ta.

Automaatide rünnakuid esineb Laasbergi sõnul harva, 1-2 juhtumit aastas ja seda kõikide pankade peale kokku. "Sularahaautomaatide turvamiseks kasutatakse mitmesuguseid meetmeid ja üldjuhul raha siiski kätte ei saada ning sellised rünnakud piirduvad vaid masina kahjustamisega."

Häirekeskus sai täna öösel kell 1.58 teate, et Järvamaal Aravete alevikus asuva Meie kaupluse pangaautomaadi juurest kostub häiret, millele eelnes plahvatusega sarnanev heli. Kohale jõudes selgus, et Swedbanki pangaautomaadi esipool on purustatud.

Hoones eluruume pole ning kellegi elu või tervis juhtumi käigus ohtu ei sattunud. Politsei algatas juhtumi kriminaalmenetluse vargust käsitleva paragrahvi alusel.

„Pärast teate laekumist hakkas politsei kohe kontrollima sündmuskohta ja töö jätkub ka praegu, et kõik juhtumi asjaolud välja selgitada,“ ütles Paide politseijaoskonna juhtivuurija Jan Aasma.

Täpsustamisel on, mida kurjategijad pangaautomaadi purustamiseks kasutasid ja palju kokku kahju tegid.