Arco Vara: Tartu üüriturg ei jäta tudengit kuuse alla

Kuigi uue õppeaasta eel on ülikoolilinnas Tartus üürikorterite järele suur nõudlus, pole hirmu, et neid ei jaguks, kirjutab Arco Vara Tartu piirkonna vanemmaakler Marge Saaremets-Luik Adaur kinnisvaraportaalis.

Lihtsamini leiab üürikorteri siis, kui tulevane üürnik on endale eelnevalt selgeks teinud, millist korterit ja millises linnaosas ta soovib ning mis hinnaga on ta valmis pinda üürima. Samuti on oluline möbleeritus. Mõned soovivad täiesti tühja korterit, teised aga koos mööbli ja kodutehnikaga – mõlemaid variante on Tartu turul saadaval.

Möbleerimata korter on üürnikule alati lisakulu, sest mööbel tuleb soetada ja transportida ning pole kindel, kas see järgmisele üüripinnale sobib. Möbleeritud pindade puhul peab üürnik jälle arvestama, et paljud üürileandjad, kes on korterid sisustanud, ei soovi oma mööblit ära viia väga lihtsal põhjusel – pole kuskil hoida.

Tudengite nõudmised üürikorteritele on väga erinevad, kuid enamus soovib üürida möbleeritud kortereid. Tihti eelistatakse eraldi tubadega üüripinda, et saaks üürida mitme peale ja jagada nii üldkulusid. Eeldatakse, et olemas oleks köögimööbel ja -tehnika ning pesumasin.

Tartu üürikorterite hinnatase peegeldab nõudlust. 1-toalised korterid, hinnaga 250-350 eurot kuus + kommunaalkulud, võetakse üürile kiiremini. Taolisi kortereid on turul ka kõige vähem saada. Kahetoaliste korterite üür oleneb asukohast ja hinnavahemik võib olla väga suur 280 – 500 eurot kuus + kommunaalkulud. Kesklinnas on pinnad tavaliselt kallimad ja teistes piirkondades oleneb kõik üüripinna seisukorrast ning parkimisvõimalustest.

3- ja 4-toalisi kortereid on turul vähem ja üldiselt on nende hinnad väga erinevad. Näiteks tavalise Annelinna 3-toalise tüüpkorteri eest küsitakse üüri 350 eurot kuus + kommunaalkulud. Neid kortereid võetakse meelsasti ka mitme peale üürile.

Kui kellelgi ei ole veel õnnestunud üürikorterit leida või on otsimine jäänud viimasele hetkele, siis võib kokkuvõttes öelda, et Tartus on üüriturg üsna lai ning kortereid leiab aastaringselt. Ka tasub tähele panna, et üüripakkumiste fotod ja reaalsus ei lähe just sageli kokku. Seega tuleb jälgida turgu ja aktiivselt üüripindu vaatamas käia, sest oma silm on kuningas.