Arco Varal oli väga vilets poolaasta

Arco Vara käive kukkus esimese poolaastaga pea kaks kolmandikku 2,6 miljonile eurole, mille taga on peamiselt arendusdivisjoni halvad tulemused. Kuue kuu puhaskahjum on 0,6 miljonit eurot, mullu teeniti 0,9 miljonit kasumit, teatas Arco börsile.

Kuue kuuga on Arco suutnud arendusprojektidest maha müüa vaid 2 korterit ja 6 hoonestamata kinnistut. Mullu müüdi sama ajaga maha aga 73 korterit, 5 äripinda ja 4 hoonestamata kinnistut. Suur erinevus müüdud varade arvus selgitab ka suurt erinevust arendusdivisjoni müügitulu ja ärikasumi näitajates. 2016. aasta esimesel poolel toimus aktiivne müük Manastirski projektis Bulgaarias, kuid 2017. aastal ükski arendusprojekt seni valmimisjärku veel ei ole jõudnud.

Kontserni laenukoormus suurenes poolaastaga 5,1 miljoni võrra kokku 18,5 miljonini.

Arco juhataja Tarmo Sild selgitab tekkinud olukorda järgmiselt:

Teine kvartal jääb viimaseks kehvade tulemustega kvartaliks. Sellega saab läbi ka meie retk läbi kõrbe, mis nõudis väga täpset rahavoo juhtimist. Kahjuks me ei suutnud ennast ületada ning ei alustanud Kodulahe valmiskorterite müüki II kvartalis, kuna ehituse valmimisgraafik on Arco Varast mitteolenevatel põhjustel veninud algse tähtaja suhtes veidi rohkem kui neli nädalat.

Teenisime tulu üksnes kinnisvara vahendus- ja hindamisteenustega ja rendileandjana, kolme kuu jooksul kokku 1 miljon eurot. Aitasime selle aja vältel oma teenustega ligi 2200 inimest, neist 1500 klienti Eestis ja ülejäänud Bulgaarias. Heaks märgiks on, et Eestis ja Bulgaarias teenitav vahendus- ja hindamisteenuste tulu on viimased 24 kuud kasvanud (2016. aasta teenindusdivisjoni võrdlusandmed on esitatud koos Läti tütarühingu tulemustega, mille osaluse müüsime 2016. aasta sügisel) ning kasvamas on ka Madrid Blvd hoone renditulu. Kahjuks ei ole see kasv piisav, et katta kontserni üldhaldus- ja intressikulusid.

Käimasolevas kolmandas kvartalis oleme alustanud Kodulahe 1. etapi korterite klientidele üleandmise ja müügiga asjaõiguslepingute vormis. Esimese etapi kogu oodatud müügitulu ületab 16 miljonit eurot. Oleme jätkuvalt sel kursil, et 2017. aasta lõpuks realiseerida kogu 1. etapp ja vabanev raha suunata uutesse arendustesse.

Iztok Parkside arenduses taotleme jätkuvalt ehitusluba. Mõningane edasiminek, kuid mitte läbimurre, on loa saamise erinevates menetlustes toimunud. Kuni ehituse ja eelmüügi alustamiseni on Iztok Parkside projekt meie kasumiaruandes kahjuks kulude poolel.

Samuti jätkuvad Tartus Oa tn arenduse ja Tallinnas Kodulahe 2. etapi projekteerimistööd, mõlemas projektis kavatsusega alustada ehitust käesoleva aasta lõpus.

Jätkuvad jõupingutused Madrid Blvd viimastele üüritavatele kontoripindadele uute rentnike leidmiseks ning Sofias uute arenduskõlbulike kruntide leidmiseks.

Kokkuvõttes, olemasoleva töö pinnalt näeme, et aasta teine pool tuleb uudisterohkem ja kasumlik.