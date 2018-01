Ardo Hansson: kõik näitab, et kasvame üle oma potentsiaali

Ardo Hansson, kuidas iseloomustaksite 2017. aastat? Mida peate suurimaks kordaminekuks?

Aasta lõppes palju paremas seisus, kui algas, ja seda nii rahapoliitikas, majanduskasvus kui ka väliskaubanduses. Oli selline normaliseerumise ja paranemise aasta nii Eestis kui ka euroalal. Selle aasta lõpul võime küll olla natuke optimistlikumad, kui olime aasta tagasi.

Võib-olla paradoksaalselt oli suurim kordaminek eelarvepoliitiline diskussioon, mille me valitsuse plaanide üle käivitasime. Võtsime päris mitu korda sõna, kuid alati fokusseeritult, jäädes oma mandaadi juurde ja säilitades ekspertiisil põhinevat argumentatsiooni. See oli keeruline, sest pidime kogu aeg eriarvamusel olema. Tahan loota, et protsessi tulemusel on ühiskonnas tõstatatud korras riigirahanduse teema. Ehk aitab see meid tulevikus.