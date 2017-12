Arendaja: kindel, et kriis tuleb

Nii ehituses peatöövõtu kui ka kinnisvaraarendusega tegeleva Hausers Grupi omanikud leiavad, et turul on tunda ülekuumenemist, kirjutab Äripäev.

„Ülikeeruline on leida töövõtjaid. Ehituses on see minu jaoks selge märk. Olukord sarnaneb väga aastale 2007,“ ütles firma üks omanik Madis Mägi Äripäeva raadiosaates Ettevõtte edulugu.

Mägi hinnangul teevad ettevõtted kõige rumalamaid otsuseid majanduse kõrgaegadel.

