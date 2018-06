Arendaja plaanib Rocca al Mare kaubanduskeskust veerandi võrra laiendada

Rocca al Mare kaubanduskeskuse arendaja Citycon on algatanud detailplaneeringu, et ehitada ostukeskust ligi veerandi võrra suuremaks.

Citycon teatas eelmisel nädalal oma Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuste tegevjuhi väljavahetamisest. Uue juhi üheks ülesandeks jääb ellu viia ka Rocca al Mare ostukeskuse laiendamine, kirjutab ERR Uudised.

Ettevõtte kommunikatsiooni- ja turundusjuht Linda Eichler ütles, et ehkki detailplaneering algatati juba 2015. aasta lõpus, on konkreetsetest detailidest rääkida veel vara ning protsessid võtavad aega, kuivõrd tegemist on linna jaoks olulise piirkonnaga.

"Rocca al Mare ümbrusest on kujunemas Lääne-Tallinna tõmbekeskus. Ühelgi teisel kaubanduskeskusel pole selliseid naabreid nagu Rocca al Mare kaubanduskeskusel. Me ei vaata ainult kaubandust, vaid laiemat pilti," ütles Eichler, viidates loomaaiale, vabaõhumuuseumile jm ümbruskonnas asuvatele unikaalsetele ühiskondlikele rajatistele.

Tallinna planeeringute registrist nähtub, et Rocca al Mare Kaubanduskeskuse AS soovib olemasolevale 74 600 ruutmeerile 16 500 veel lisaks ehitada, mis on ligi veerand senisest mahust.

Citycon usub, et pealinna kaubandusturg pole veel ammendunud.