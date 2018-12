Arendajad soojendavad taaskord üles plaani rajada Tallinnasse esimene pilvelõhkuja

Siiski on sel aastal pilvelõhkuja plaani veidi maa peale tagasi tõmmatud, sest kaitseministeeriumi hinnangul piiraks 210 meetrine torn õhuseireradari nähtavust. Nii tuleb tulevasel maatüki omanikul leppida tõenäoliselt 160 meetrit kõrge hoonega. Tallinna esimese pilvelõhkuja tiitli saaksid nad aga ikkagi: Tallinnas loetakse pilvelõhkujaks kõrgemat kui 124meetrist hoonet. Ka senistest kesklinnas kõrguvatest hoonetest on areng suur, sest näiteks Tornimäe Swissoteli kaksiktornid on pea 50 meetrit madalamad.

Sonny Aswani on plaaninud Koplisse tornmaja rajamist juba kümmekond aastat ning see projekt on segatud ka toonase Tallinna linnapea Edgar Savisaare korruptsioonijuhtumisse. Eelmisel aastal kirjutas Delfi, et kohtuistungitel selgus, kuidas Tolaramile kuuluvale Balti Manufaktuuri kinnistule oli linnavalitsus juba ammu andnud loa 60-korruselise pilvelõhkuja ehitamiseks ja Savisaar ise Kopli pilvelõhkuja ehitamist ise tagant utsitas.

2014. aasta suvel käis ärimees Hillar Teder koos Aswaniga Savisaare juures Hundisilmal külas. Savisaar uuris seal, kas on kavas Kopli pilvelõhkujat ehitama hakata. Aswani ütles, et praegu on see mõttetu, kõigepealt tuleks piirkond välja ehitada. Plaan oli ehitada Manufaktuuri territooriumi Sõle tänava poolele korterelamuid ja kaubanduspindasid.

Kui Aswani viitas Kopli projekti puhul sellele, et detailplaneering võtab aega, siis Savisaar vastas, et miski pole võimatu.