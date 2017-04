Arendajad võivad nuriseda, kuid omavalitsustes tekitab Palo plaan suurt huvi

Ettevõtted ei leia töötajaid, sest neil pole pakkuda elamispinda. Seeläbi kannatavad ka omavalitsused.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo riiklike üürimajade plaani üle on palju ilgutud. Kinnisvaraeksperdid ütlevad, et see solgib turgu ja on raha raiskamine. Omavalitsused ja ettevõtted näevad asja sootuks teise nurga alt. Huvi meetmest osa saada on suur, takistuseks on omavalitsuste omaosalus ja käimasolev suur haldusreform.