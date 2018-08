Arenevat maailma ähvardab finantskriis

Jaanus Vogelberg reporter RUS

Valimiskampaania Istanbulis Foto: Mikk Mihkel Vaabel

Areneva majandusega riikidel on halb aeg: tugevnev dollar ja kallinev nafta on rahvusvaluutade kurssi raputanud. Süveneva jooksevkonto puudujäägi tingimustes tähendab see, et majandustiigreid võib ees oodata pöördumine IMFi poole, kirjutab Äripäev.