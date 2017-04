Ärevad ajad: Potentsiaalsed ehitajad kardavad, et Trumpi peamise valimislubaduse elluviimine on väga ohtlik

Donald Trumpi üks peamine valimislubadus oli müüri ehitamine USA-Mehhiko piirile. Potentsiaalsed ehitajad on aga mures ja küsivad, kas ametnikud on valmis neid ehitamise ajal kaitsma, kirjutab Business Standard.

Üks võimalik hanke võitja soovis teada, kas ametnikud tulevad nende töötajaile appi, kui vihased müüri vastased neid ründavad.

Teine küsis, kas töötajail võivad kaasas olla tulirelvad ka neis osariikides, mil on karmimad relvaseadused. Sama tegelane uuris, kas enese kaitsmine nii, et vastaspool saab surma, oleks õigustatud.

Täna on see päev, kus lõppeb hanke esimene voor ning huvitatud ettevõtted valmistuvad võidu järel kõige hullemaks.

Üks anonüümseks jääda soovinud ametnik ütles, et järgmisse vooru valitakse 4 kuni 10 osalejat ning nendel lastakse ehitada müüri prototüübid. Need ehitatakse San Diegosse, riigi maale ning igaühe pikkus saab olema umbes 400 meetrit. Paik asub tõenäoliselt 37 meetri kaugusel piirist. Samas ei ole asukoht veel kindlalt paigas. Iga prototüübi eest maksab valitsus 200 000 kuni 500 000 eurot.

Ametnik ütles ka, et piirivalve ning politsei rajavad ehituse ümber tõenäoliselt bufferala. San Diego politesi ütles, et nad austavad sõnavabadust ning lubavad korraldada rahumeelseid meeleavaldusi.

Üks meeleavaldust korraldada plaaniv mees ütles, et mõlemal pool piiri hakkab igasugu proteste olema palju ning ta loodab väga, et need on rahumeelsed.

Michael Evangelista-Ysasaga on ühe suure ehitusfirma juht ning ta ütles, et on saanud tapmisähvardusi, kui teatas ametlikult, et ettevõte on huvitatud müüri ehitamisest. Üks ähvardaja oli naine, kes ütles, et on palganud eradetektiivi, kes meest jälitab.

Müür oli Trumpi valimiskampaania nurgakiviks, kuid mitme miljardi dollari projekt on leidnud ka suurel hulgal vastaseid.