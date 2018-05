ARHIIVIFOTOD | Eesti tööturg läbi saja aasta: laudast vabrikusse ja seejärel kontorisse, tarbekaupade defitsiidist töötajate puuduseni

Kaheksakümnendate esimene pool ei erinenud palju möödunud kümnendist. Toonast töökultuuri võiks pigem kultuurituseks nimetada, mida ajendas ka üha teravamaks muutunud kaupade defitsiitsus. Nii peeti elementaarseks, et töölt viidi koju kõike, mida sai - nii lambipirne, piiritust kui ehitusmaterjali. Samuti oli kindel, et kui kohalikus poes oli midagi defitsiitset saada, siis moodustus seal pikk järjekord inimestest, kel oli samal ajal tööaeg.

Kaheksakümnendate keskpaiku oli keskmine palk pisut üle 200 rubla, seejuures teenisid töölised ja kolhoosnikud sageli rohkem kui arstid ja insenerid. Kui aeg-ajalt meenutatakse nostalgiliselt nõukaaegseid soodsaid hindu, siis reaalsuses olid paljud kaubad praegusest oluliselt kallimad. Kui täna saab keskmise kuupalga eest vinge televiisori (lihtsamaid saab mitu), siis toona kulus värviteleviisori ostmiseks vähemalt 3 kuu palk. Kuupalgast oluliselt rohkem tuli maksta ka külmkapi või pesumasina eest, näiteks pesumasin Vjatka maksis 400 rubla (ja oli seejuures ikka defitsiit). Kui mingi ime läbi õnnestus osta apelsine, siis nende kilohind oli keskmise kuupalgaga suhtes praegusega võrreldes üle viie korra kõrgem.

Kaheksakümnendate teises pooles tekkis esmakordselt üle aastakümnete eraettevõtlus, aga selles pidi olema ülimalt ettevaatlik, et võimudega pahuksisse ja trellide taha ei satuks. Kui seni olid inimesed ühtviisi vaesed, siis nüüd tekkis üha enam neid, kel rahapuudust ei olnud ja kes said endale lubada nii Volgat, suvilat, puldiga televiisorit kui Soomest toodud riideid.

Üheksakümnendad - kardinaalsed muutused

Eesti riigi taassünd muutis tööturgu kardinaalselt. Meile jõudsid laviinina paljud värbamise elemendid, mis kapitalistlikus läänes olid arenenud aastakümnetega - klassikalised töökuulutused, CV ootus tööle kandideerijatelt, tööintervjuud ja isiksuse testid. Viimased olid näiteks Ameerika Ühendriikides kasutusel juba kahekümnendatel.

Tööle motiveeritust oli esialgu keeruline kasvatada ning paljud inimesed jäid aja hammasrataste vahele kui selgus, et töölkäimisest enam ei piisanud, tööd tuli ka teha. Samal ajal oli neid, kes oskasid pöördelist ajastut hoopis enda kasuks pöörata - toonaseid kahekümnendates-kolmekümnendates noori kutsutakse tänini võitjate põlvkonnaks. Eesti ajaloos pole varem ega hiljem kohatud ajastut, mil nii tipp- kui keskastmejuhid võisid olla napilt kahekümnesed, kel ülikool alles pooleli.

Samas on üheksakümnendad ka ajastu, mil katsetati igas mõttes piire ja kehtis põhimõte: eesmärk pühitseb abinõu. Ühest äärmusest teise liikumine põhjustas olukorra, kus tööturg ei teadnud tööeetikast ja ausatest põhimõtetest suurt midagi. Töökohti saadi jätkuvalt pigem tutvuste kaudu, palgakäärid olid tohutud, töölt ära saadeti üleöö ja seaduse augud olid olulisemad kui seadused ise.

Uus aastatuhat - röövkapitalismi hääbumine, töötaja väärtustamine

Uue aastatuhande sünd muutis Eesti tööturgu aegamisi, aga kindlalt stabiilsemaks ja läänelikumaks. Üheksakümnendate röövkapitalism hääbus, verinoored tippjuhid said vanemaks ning jõudsid tõdemusele, et hea töötulemus eeldab oskustega spetsialiste ja neid on lihtsam leida tööturult kui oma tutvusringkonnast. Üha tähtsamaks sõnaks muutus motivatsioon - selleks, et inimestelt midagi saada, pidi neile ka midagi vastu pakkuma.

Teine selle kümnendi oluline verstapost on interneti laialdane kättesaadavus ning sotsiaalmeedia areng. 2003. aastal sündis üleilmne tööalane suhtlusvõrgustik LinkedIn, mis jõudis kiirelt ka Eesti inimesteni. Tööandjad hakkasid tööotsijate tausta uurima internetiavarustest ja suhtlusvõrgustikest. Kümnendi esimeses pooles oli tööpuudus veel võrdlemisi suur ja leidus töökonkursse kuhu saadeti üle poole tuhande sooviavalduse. Üha rohkem tekkis tööandjaid, kes pidasid heade töötajate hoidmist ja motiveerimist oluliseks, aga leidus neidki, kes ütlesid, et potentsiaalsete töötajate järjekord on ukse taga ja kui ei meeldi, võib ära minna.

Kümnendi keskel tekkis tööjõudefitsiit ja töötajatele hakati taas pakkuma nii tasuta transporti kui majutust. Selline olukord oli tööturul lühike - Ameerikast alguse saanud kriis põrmustas hulga Eesti ettevõtteid ja ka paljud siinsed inimesed kaotasid töö.

Uus aastatuhat, praegune kümnend - tööjõupuudus ja paindlikkus

Käimasoleva kümnendi peamine tööturu märksõna on tööjõupuudus. Statistikast võib küll näha ka väikest tööpuuduse protsenti, kuid paljusid selle numbri taga olevatest inimestest ei ole tegelikult tööturu jaoks olemas. Muutunud oludes on rollid paljuski vahetunud ja võim on tööotsijate käes - nemad dikteerivad tingimused.

Tööturg on muutunud paindlikumaks, tööandjad on valmis pakkuma ka kodus töötamise võimalust ja osaajaga tööd. Klassikalised töökuulutused ei too enam piisavat hulka kandidaate ning juba töötavatele inimestele tehakse üha rohkem otsepakkumisi. Värbamisel otsitakse abi ka sotsiaalmeediast, kasutusel on video CV-d ning tööintervjuusid viiakse läbi Skype vahendusel. Palk on vaid üks motivatsioonipaketi osa, töötajate leidmiseks ja hoidmiseks pakutakse erinevaid hüvesid alates ametiautost ja lõpetades sportimisvõimalustega. Lisaks on sel kümnendil hakatud tegelema rohkem kui kunagi varem tööandja kuvandi loomisega - inimesed peavad oluliseks, et nende tööandjal on ühiskonnas hea maine.