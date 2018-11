Arhitektide liidu asepresident: liginullenergia majade rajamine võib osutuda ebamõistlikult energiakulukaks

„Olles ise nii mõnegi sellise hoonega lähedalt seotud, näen, et see kõik on võimalik. Meie oma superministeerium on töötanud natuke üle aasta, läbinud suve- ja talvetsüklid ning on toiminud isegi paremini, kui ootasime. Sama kehtib kohtuhoone ja Viimsi gümnaasiumi kohta,“ kinnitas Jüri Rass. „Energiatõhusust peab tulevikus tõestama kaks korda – esialgu hoone projekteerimisel ja uuesti siis, kui hoone on valmis ehk enne kasutusloa saamist.“

Andro Männi sõnul peaks energia säästmine algama juba tervete linnade või linnaosade planeerimisest. „Teistest on siin sammu võrra ees näiteks Norra, kes on algatanud FutureBuilti programmi, kus energiatõhusust vaadatakse läbi materjalide tootmisele kuluva energia ning kus oluliseks näitajaks on muuhulgas hoone kaugus ühistranspordi sõlmedest. Norrakate poolt läbi viidud avalikud arhitektuurikonkursid on ilmekalt tõestanud, et energiasäästlik maja ei pea tegema järeleandmisi ka arhitektuurses ja linnaruumilises kvaliteedis,“ tõi Mänd näite.