Äri mustad lambad puksitakse välja

Eelmisel aastal osutus maksejõuetuks enam kui 6000 ettevõtet, kes jätsid maha üle 18 miljoni euro eest võlgu.„Vegeteerimine ei vii enam kuhugi – meil on vaja muuta seadusandlust, sest asi läheb iga aastaga aina hullemaks,“ ütles Eesti Võlausaldajate Liidu tegevjuht Marie Rosin Äripäevale.

Eesti Võlausaldajate Liidu eestvedamisel käidi märtsis justiitsministeeriumile välja rida ettepanekuid, kuidas äri mustade lammaste vastu võidelda.

Kui läheb nii, nagu võlausaldajate liit soovib, ei saaks tulevikus enam uut ettevõtet rajada inimene, kes on oma varasema ettevõtte majandusaruanded esitamata ja maksekohustused täitmata jätnud.

Eestis on praegu selliseid ettevõtteid mitukümmend tuhat. Need on hääbuvad ettevõtted, kes ootavad sundkustutamist või kasutavad tankistide abi selleks, et võlgadest priiks saada.

