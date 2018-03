Äri õitseb nagu lill? Viru tänava lilleturu veidrus. Viie aastaga jõhker hinnatõus

Foto: Hendrik Osula

Mõni aeg tagasi andis Tallinna linn teada, et Viru tänava lillekioskid avavad taas oma uksed ja aknad ning et Tallinna üks lillesõbra mekasid tegutseb taas. Äsja sai läbi ka lillepidu ehk naistepäev. Uskumatu on aga see, mida on teinud lillemüügikohtade rendihind.