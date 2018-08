Ärihiid ootamatult emotsionaalses intervjuus: Ma tarvitan rahusteid. See on olnud piinarikas aasta

Musk ärkas hommikul oma tüdruksõbra, muusik Grimes'i, kõrval ja tegi varase trenni. Siis läks ta oma Tesla Model S-i rooli ja sõitis lennujaama. Just sel teekonnal ta saatusliku sõnumi avalikkuse ette paiskas.

Muski sõnul oli sõnum mõeldud selleks, et Tesla tegevus oleks läbipaistev. Ta kinnitas, et mitte keegi ei näinud ega korrigeerinud sõnumit enne selle avaldamist.

Tesla aktsia hind tõusis. Investorid, analüütikud ja ajakirjanikud olid segaduses - selliste suurte uudiste avaldamine keset kauplemispäeva on väga harv nähtus.

Elevust tekitas ka summa 420 dollarit, mille ta aktsia eest on nõus välja käima. Intervjuus selgitas ta, et soovis pakkuda kõigile 20% boonust võrreldes viimase aja aktsiahinnaga ja ümardas 419 dollarit 420 peale. 420 on aga number, millest on saanud kanepitarvitajate ringkondades marihuaana koodnimi.

„Ma ei olnud kanepiuimas. Kanep ei aita tootlikkusele kaasa," ütles ta intervjuus.

Teine küsimus oli tema väide, et finants on ostuks kindlustatud. Tegelikult see väidetavalt nii ei ole. Musk on öelnud, et rahastus tuleks Saudi-Araabia valitsuse investeerimisfondist. Selle fondi suurus on 250 miljardit dollarit ja Musk on fondi juhtidega võimalustest rääkinud. Jutuajamistele lähedal seinsud isik ütles aga, et araablased ei lubanud Muskile otseselt raha anda. Teine võimalus on see, et rahastust tuleb kuidagi Muski teise firma SpaceX kaudu.

Liiga palju Twitterit

Tund ja 20 minutit pärast twiiti ning Tesla 7-protsendilist aktsiahinna tõusu katkestas Nasdaq sellega kauplemise. Tesla avaldas seejärel töötajatele Muski sõnumi, kus ta selgitas, miks oleks vaja Tesla erakätesse tuua. Varsti kaubeldi aktsiatega edasi ja päev lõppes 11-protsendise plussiga.

Järgmisel päeval oli Tesla portsu otsas. Algas uurimine. Reeglina tulevad sellised teated peale põhjalikku eeltööd ning kasutades ametlikke kanaleid. Tesla juhatuse liikmed olid kurjad, et nemadki ei olnud erakätesse minemise plaanist teadlikud.

Musk ütles The New York Timesile, et tema ei ole juhatuse liikmetelt mingeid pretensioone saanud. Pärast intervjuu avaldamist pöördus Musk Tesla pressimeeskonna kaudu lehe toimetuse poole ja ütles, et üks Tesla direktoritest Antonio Gracias oli temaga siiski twiiti arutanud ning Musk andis talle lubaduse mitte erastamise osas rohkem sõnumeid välja saata. Ilma juhatusega eelnevalt konsulteerimata.

Võitlus pisaratega

Loe veel

Musk ise ütles intervjuus, et ta ei kahetse postitust ja kavatseb sotsiaalmeediat ka edasi kasutada. Samas on kuulda, et osad juhatuse liikmed on öelnud, et mees võiks Twitteri jätta ja keskenduda autode tootmisele ja rakettide lennutamisele.

Intervjuus vahetusid Muskil naer pisaratega. Ta ütles, et ta on viimasel ajal töötanud kuni 120 tundi nädalas. Ta lisas, et ei ole alates 2001. aastast rohkem järjest puhanud kui nädal aega. Sel ajal oli ta malaaria tõttu voodis pikali.

„Oli aegu, mil ma ei lahkunud tehasest 3-4 päeva - ma ei käinud väljaski," ütles ta ning lisas: „See on tulnud laste ja sõprade nägemise arvelt." Musk katkestas rääkimise, sest emotsioonid said temast taas võitu.

Juunis tähistas ta oma 47. sünnipäeva ja veetis 24 tundi tööl. „Kogu öö - mitte ühtegi sõpra. Mitte kedagi," ütles ta, kuid sõnad tulid raskelt üle huulte.

Kaks päeva hiljem pidi ta olema oma venna Kimbali isamees. Ta jõudis Katalooniasse kaks tundi enne tseremooniat. Pärast ametlikku osa lendas ta kohe tagasi ja asus taas Model 3 kallale. Sellest rääkides tegi Musk uuesti pause.

„Ma arvasin, et hullem on läbi. See ongi läbi Tesla operatsioonilise poole pealt. Aga personaalse valu osas on hullem veel alles ees."

Ta süüdistab oma stressis suures osas neid investoreid, kes panustavad sellele, et Tesla aktsia hind langeks. Ta ütleb, et need inimesed üritavad Teslat hävitada. Need samad tegelased võitsid miljard dollarit, kui Tesla aktsia kukkus reedel 9 protsenti.

Rahustid ja Twitter

Musk on viimasel ajal korduvalt silma paistnud veidra käitumisega. Küll süüdistas ta analüütikuid, et need küsivad „igavaid ja lolle" küsimusi. Siis saatis ta oma inseneride meeskonna aitama Indias koopasse lõksu jäänud jalgpallilapsi. Päärast seda, kui tema žesti ei hinnatud, kirjutas mees ühe koopasse sukeldaja kohta, et too on „pedofiil".

Musk tunnistas intervjuus üles ka selle, et tarvitab magama jäämiseks vahel Ambieni. „See on tihti valik selle vahel, kas mitte magada või tarvitada Ambieni," ütles ta.

Juhatuse liikmeid teeb see aga murelikuks, sest nad on märganud, et vahel ei pane see ravim Muski mitte magama vaid mängib rolli tema hilisöistes Twitteri-sessioonides. Väidetavalt on teada, et Musk tarvitab aeg-ajalt ka narkootikume.

Musk ei tea, et talle otsitaks kõrvale „number kahte", aga Tesla juhatusele lähedal seisvad isikud teavad, et otsingud käivad ning et need intensiivistusid pärast Muski „suurt twiiti".

Musk ise ütles selle peale: „Kui teil on keegi, kes teeb seda tööd paremini, andke mulle teada. Ta võib selle töö saada. Kas on keegi, kes suudab seda paremini teha? Ta võib kohe peale hakata."