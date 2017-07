Äriingel: rahastamisel on peamine kompetents, mitte sugu

Ettevõtja ja investor, äriingleid koondava organisatsiooni EstBAN liige Andrei Korobeinik kinnitab, et ei tee rahapaigutamise otsust mitte ettevõtjate soo, vaid kompetentsi põhjal.

Harvard Business Review kirjutab Colombia ülikooli teadlaste uuringule tuginedes, et investorid annavad naiste juhitud idufirmadele vähem raha ja otsust langetades esitatakse naistele ja meestele erinevaid küsimusi. Meestelt päriti nende prognoositavate võitude, visiooni ja plaanide kohta, naistelt aga võimalike kaotuste ja riskide kohta. Ärileht kirjutas sellest siin.

Korobeiniku sõnul on IT-sektoris väga vähe naisettevõtjaid, kuid ta ei usu, et meil tehakse rahastamisotsuste langetamisel naiste ja meeste juhitud ettevõtmistel vahet. „Ma ei ole tähele pannud, et keegi siklikul tasandil suhtleks. Sugu ei ole kindlasti otsustamisel parameeter, loeb kompetents,“ kinnitas ta.