Ärikonsultant: automatiseerimine muudab meid veel rohkem allhankemaaks ja Soome-Rootsi sulasteks

Automatiseerimise ja digitaliseerimise ainus eesmärk ei saa olla kulude kokkuhoid, vaid ettevõtetel on vaja kasvada. "Ainult tootmist digitaliseerides kukume me veel sügavamale odava allhanke ja vaese sulase lõksu," kirjutab ettevõtete strateegiakonsultant ja müügikasvu coach Indrek Saul.

Jah - on vaja automatiseerida, on vaja robotiseerida, on vaja integreerida. Aga ei maksa endale luua illusiooni, et see ongi võluvits, mis aitab kasvatada Eesti ettevõtteid, suurendada majanduskasvu ja teha meid rikkamaks. Pole mingit kahtlust, et digitaliseerimine on efektiivsuse suurendamiseks vältimatu. Aga - ainult tootmist digitaliseerides kukume me veel sügavamale odava allhanke ja vaese sulase lõksu.

Efektiivsuse strateegia VS kasvustrateegia

Iga ettevõte peab samaaegselt ellu viima nii efektiivsuse kui ka kasvustrateegiat. Mis neil vahet on?

Efektiivsuse strateegia tegeleb valdavalt kulude kokkuhoiu, tootlikkuse, jõudluse ja tööviljakusega ning võimaldab vähendada müügihinda ja/või suurendada kasumlikkust.

Kasvustrateegia on keskendunud peamiselt uute turgude, segmentide, klientide, toodete ja teenuste arendamisele, müügikanalite, rist- ja jätkumüügi võimaluste leidmisele ning kliendisuhete väärtuse kasvatamisele. Eesmärk on suurendada tulusid ja hinnataset, sest kui kasumlikkus püsib, suurendab see nii kasumit kui ka ettevõtte väärtust.