ÄRILEHE ARHIIVIST | Eestis viibiva Dubai kroonprintsi perekond ostis omal ajal tüki Versobanki eelkäijast

"Riho Rasmanni juhitud SBM panga kaudne omanik on Al Maktoumi perekond. Perekonna pea on šeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, kes sai sellele kohale 2006. aasta jaanuaris pärast oma vanema venna surma. Ta on ka Araabia Ühendemiraatide peaminister, asepresident ja Dubai valitseja. Perekonna varanduse suurust pole kunagi täpselt mõõdetud. Tavaliselt räägitakse kümnetest miljarditest dollaritest. Oluline on see, et Dubais ei liigu ka liiv ilma šeigi loata," kirjutas Ärileht.