ÄRILEHE FOTOD: Carlsberg ja Olvi: me ei lahku Eestist, kuid olukord on väga ebastabiilne

Saku ja A. Le Coqi emafirmade esindajad ei suutnud peaminister Jüri Ratast ümber veenda lahja alkoholi aktsiisitõusu osas. Järgmine kohtumine toimub oktoobris.

Täna kohtusid Carlsberg Grupi Lääne-Euroopa turgude asepresident Joao Abecasis ja Olvi Oyj juhatuse esimees Lasse Aho peaminister Jüri Ratasega, et arutada lahja alkoholi aktiisipoliitika üle.

Aho sõnul oli tänane kohtumine oodatust produktiivsem. "Me rääkisime dialoogi vajadusest valitsuse ja ettevõtjate vahel, mis peaks toimuma enne seadusemuudatuste kehtestamist, mitte peale, ning peaminister nõustus sellega. Ainus kokkulepe, milleni me jõudsime oli see, et kohtume uuesti oktoobris, et analüüsida aktsiisitõusu mõju. Riik saab siis vaadata, kui palju on aktsiisitõus riigikassasse tulu toonud."

"Me andime peaministrile oma prognoosi, kuidas piirikaubandus mõjutab maksude laekumist. Me oleme 100% kindlad, et Läti kaubandus mõjutab aktsiisi laekumist nii palju, et riigikassasse laekub kokkuvõttes vähem, kui praegu," lisas A. Le Coqi juht Tarmo Noop.

Carlsberg ja Olvi esitasid mullu detembris ühispöördumise, kus hoiatasid, et aktsiisitõus mõjutab Eestisse tehtud investeeringuid ja ettevõtte majandustegevust ning töövõimet. Selle peale vastas Eurocare, et ettevõtted ei tohiks end segada Eesti seadusandlusesse ähvardades investeeringute peatamist.

"Nad said valesti aru," kommenteeris Aho. "Me oleme Eestis tegutsenud pea 200 aastat ja kindlasti ei tahtnud me valitsust ähvardada. Saatsime ka Eurocare'le kirja, kuid seda pole kusagil avaldatud."

Samas nentid Aho, et kuigi A. Le Coq on olnud väga hea tööandja, siis praegune olukord on väga ebastabiilne. "Me ei saa veel välja öelda täpseid numbreid, kuid fakt on see, et kui tootmine väheneb, siis vähenevad ka investeeringud."

Temaga nõustus ka Jao Abecasis väites, et nad ei näe, et tootmine tuleb Eestist välja viia, kuid paratamtult on olukord paindlik. "Kui müük läheb alla, siis kaovad ka töökohad. Meil on kokku 700 töötajat, mille tõttu on dialoog valitsusega väga oluline. Meie eesmärk on müüa rohkem kallist alkoholi ning väiksemates kogustes, kui odavat alkoholi ja palju."