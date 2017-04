ÄRILEHE FOTOD ja VIDEO: Inimesed tervitasid Tiiut ovatsioonidega

Türgis valminud parvlaev Tiiu väljus Sefine laevatehasest 11. märtsil ja jõudis pühapäeva keskpäeval Tallinna reisisadamasse.

Laeva tüürisid Eestisse 13 meeskonnaliiget. Tiiu on 114 meetrit pikk, 19,7 meetrit lai ja laeva süvis on neli meetrit. Laeva maksimumkiirus on 15 sõlme. Tiiu mahutab 150 sõiduautot ja 700 reisijat.

TS Laevade koduleheküljel seisab, et Tiiu sai oma nime Hiiumaa vägilase Leigeri naise Tiiu järgi.

Mõne päeva pärast peaks Poolast Eestisse jõudma ka parvlaev Piret.

Parvlaev Tiiu hakkab sõitma Rohuküla-Heltermaa liinil.