Täna toimus Eesti Raudtee juhatuse ja nõukogu liikmete koosolek, kus muu hulgas arutatati Sulev Loo jätkamist peadirektorina. Loo esitas lahkumisavalduse ning koosolekul otsustati, et juhatuse esimees lahkub kolme kuu pärast, et nõukogul oleks piisavalt aega Eesti Raudteele uut peadirektorit otsida.

Napilt poolteist aastat ehk 2015. aasta septembrist riigifirmat juhtinud Sulev Loo paneb peatselt ameti maha, kuigi alustas tööd 5-aastase töölepinguga.

"Kaubamahtude suurendamine, mis oli minu siiatuleku peapõhjuseks, pole õnnestunud erinevatel objektiivsetel ja subjektiivsetel põhjustel," tunnistas Loo.

"Ettevõtte juhtimise osas on olnud õnnestumisi, aga kõige lihtsam ja otsekohesem oleks öelda, et ma olen suunitluselt natuke teistsugune juht. Mulle meeldib rohkem kommertsala, logistilised ahelad, müügitegevus," ütles ta.

"Ma tunnen, et minu aeg selles ettevõttes on täis. See ettevõte vajab juhti, kes tegeleb erinevate infrastruktuuride ülesehitamisega ja keda see paelub. Need inimesed on olemas, ka siin samas majas on äärmiselt tugev seltskond pikaajaliste teadmiste ja kogemustega."

"Vaatamata sellele, et kaubamahud on kukkunud, on reisirongiliklus on Eestis oluliselt suurenenud ja teenuse kvaliteet on tugev. See vajab suuri ja läbimõeldud investeeringuid tulevikuks. Minu arvates pole see halb koht edasminekuks."

"Eesti Raudtee juhtimine pole kindlasti lihtne positsioon. Nõukogul tegi omalt poolt kõik selleks, et Sulev jätkaks ning meil on väga kahju, et see ei õnnestunud,“ ütles Eesti Raudtee nõukogu esimees Priit Rohumaa. „Sulev Loo jätkab veel kolm kuud kuni leiame uue juhi.“

Sulev Loo asus riigile kuuluvat infrastruktuuriettevõtet Eesti Raudteed juhtima 2015. aastal kui lõpetas kõrgelt tasustatud töö naftatoodete logistikaettevõttes Tarcona.