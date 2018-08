ÄRILEHE FOTOD | Pärnus avati vineeritehas, mis loob piirkonda ligi 200 uut töökohta

”Tehaseprojekt on edenenud graafiku järgi nii Soomes kui Eestis. Oleme nüüd tähtsas etapis, kus käivitame tööstusliku tootmise. Siiani on tehtud katsetootmist ja toodete kvaliteedi kohta oleme saanud suurepärast tagasisidet. Olen rõõmus, et oleme Eestist leidnud väga motiveeritud ja professionaalseid inimesi, kes on koos meiega selles suures projektis töötanud. Töö jätkub tootmise edasise aredamisega,” rääkis valdkonnajuht Esa Kaikkonen.

Metsä Woodi Pärnu tehases töötab praegusel hetkel 65 tootmis- ja 10 administratiivtöötajat. Tootmine toimub kolmes vahetuses viis päeva nädalas. Septembris alustavad veel 12 uut tootmistöötajat. Soomes asuv kasevineeri järeltöötlustehas viiakse üle Pärnusse jaanuari lõpuks ja siis on plaanis palgata järgmised 30 tootmistöötajat ning jätkuvad ka koolitused.

”Käesolev aasta on Pärnu tehase töötajatele olnud väga intevsiivne periood. Lisaks tootmise käivitamisele on väga lühikese aja jooksuol kasutusele võetud mitmeid erinevaid programme ja tegevusmudeleid. Olen uhke meie motiveeritud, professionaalse ja hästi koolitatud personali üle,” rääkis tehasejuht Kaarel Tali.

”Teooriat ja praktikat ühendav koolitusprogramm uutele töötajatele on osutunud edukaks. Ohutustehnika on omandatud suurepäraselt ja võingi öelda, et selles valdkonnas oleme olnud kõige edukamad. Õnnetusjuhtumeid ja süttimisi ei ole siiamaani olnud, ka haiguslehtede hulk on püsinud väga madalal tasemel,” ütles Tali.

Pärnu tehases kasutatavat spooni valmistatakse Äänekoskil. Uue spoonitehase eesmärgiks on teenindada Pärnu tootmist võimalikult efektiivselt.

Pärnu kasevineeritehas on osa Metsä Woodi aastatel 2017–2018 realisee