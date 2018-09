ÄRILEHE FOTOD | Rahandusministeerium: piirikaubanduse maht moodustab 25% legaalsest alkoholimüügist

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu sõnul on alkoholiaktsiisi laekumise pildi on muutnud segaseks see, et aktsiisikaupa varutakse. "Me peame järgima kehtivaid seadusi ehk peame eeldama, et 2019. aastal tõusevad aktsiisimäärad, mis tegelikult otsustati ümber ja aktsiisitus jääb ära. Kui me räägime aktsiisiaugust, siis seda aastate võrdluses ei ole," ütles ta.

"Piirikaubanduse maht on 25% legaalsest alkoholi müügist. Kui peaks aktsiisitõus jätkuma, siis maht kasvab ja jõuab 30% peale, aga tõenäoliselt see stsenaarium ei realiseeru," lisas Krisipuu.

„Eesti majanduse mõõdukas ja tasakaalus kasv jätkub. Töökohti luuakse juurde ja palgasurved püsivad, eelarves on selle valguses oodata ülelaekumist ning maksulaekumiste kasvu,“ ütles rahandusminister Toomas Tõniste. „Rahandusministeeriumi prognoos on aluseks sügisestele eelarveläbirääkimistele ja mitmed asjad võivad veel muutuda. Kevadises riigi eelarvestrateegias on kokku lepitud, et eelarve tehakse struktuurses tasakaalus ning kuna tulu- ja kuluprognoosid on suve jooksul veidi muutunud, siis tuleb valitsusel selle eesmärgi saavutamiseks lähinädalatel tööd teha,“ lisas ta.

Aastatel 2019–2022 püsib Eesti majanduskasv 3 protsendi lähedal. Pärast eelmisel aastal toimunud kasvu kiirenemist areneb majandus edaspidi jõukohasemas tempos. Eesti majanduse olukord on hea ja sisemised riskid madalad. Majanduskasvu toetavad nii sisenõudlus kui eksport. Välisnõudluse kasv aeglustub eelmise aastaga võrreldes, kuid püsib üle ajaloolise keskmise.