ÄRILEHE FOTOD: Rail Balticu konverentsil Riias avalikustatakse uus tasuvusuuring

Täna ja homme Riias toimuval Rail Baltica Global Forumil on kohal ligi 15 riigi ametnikud ja ettevõtjad. Kõige olulisema punktina tutvustatakse Ernst & Youngi teostatud tasuvusuuringut.

Eelinfo kohaselt on uuringu tulemused positiivsed. "Eestis on pessimiste ja peame neid kuulama, aga meie toetume faktidele, ja uus uuring näitab meile, et netokasum on suurem kui kulutused," ütles oma ettekandes Kadri Simson.

Lisaks majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile on konverentsil ka tuline Rail Balticu vastane, Avalikult Rail Balticust kõneisik Priit Humal.