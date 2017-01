EAS-i endist nõukogu liiget Anti Tammeoksa süüdistatakse soodustuskelmuse organiseerimises, prokurör nõuab väidetavalt miljoneid kroone välja petnud Tammeoksalt aga karistuseks vaid 14 000 eurot. Ühtlasi selgus, et politsei on taas seadust rikkunud ja ärimeest kohtu loata salaja pealt kuulanud.

Jäätmeärimeest ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS-i) nõukogu endist liiget Anti Tammeoksa süüdistatakse aastatel 2010 - 2012 soodustuskelmuse organiseerimises, kus kahtlustuse järgi pettis ta läbi firma OÜ Nelitäht EAS-ilt välja 177 674,38 eurot ja Keskonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) välja 480 000 eurot.

2012. aastal, mil Tammeoks oli EASi juhatuse liige, taotles Tammeoksa võrgustikku kuuluv ettevõte Nelitäht EAS-ilt 2,78 miljonit krooni (177 663 eurot) jäätmepresside ostmiseks.

Taotluses valetati prokuröri hinnangul presside hinnaks 6,95 miljonit krooni (444 186 eurot), et vältida omafinantseeringut. Ilma omafinantseeringuta toetust välja maksta ei saa. KIK-le esitatud projekti kogumaht oli 15,02 miljonit krooni, toetuse osa sellest oli 7,51 miljonit krooni. Kuna KIK-l tekkisid kahtlused esitatud projekti osas, siis väljamakset ei tehtud.

Nelitäht avas 2012. aasta suvel Tallinnas Suur-Sõjamäel määrdunud kõvaplastist pakendite tööstusliku ümbertöötlemise liini, mille käivitamisesse investeeris ettevõte enda teatel ligi miljon eurot.

Kokku sai sooduskelmuse kahtlustuse kümme inimest. Lisaks Tammeoksale said süüdistuse ka OÜ Nelitäht juhatuse liige Mario Sootna, RS Technology OÜ ja ettevõtte juhatuse liige Vello Lips, Keskkonnatehnika OÜ ja juhatuse liige Dmitri Käsk ja Kalevi Paluteder. Nende kohtumenetlused lõpetati oportuniteediga.

Prokuratuur soovib soodustuskelmuse eest Tammeoksale rahalist karistust 14 884 eurot. Kaitse nõuab õigeksmõistmise korral, et kohus hüvitaks õiguskulud 142 000 euro ulatuses.

Mullu teatas majanduskuritegude büroo ja prokuratuur, et soodustuskelmused on majanduskuritegude uurimisvallas riigi prioriteet.

Prokuratuur küsib rahalist karistust

Prokurör Endla Ülviste neljapäevasele kõnele ilmus Tammeoks kampsunis ja teksades. Kahe kaitsja kõrval ei suutnud mees kuidagi toolil püsida, niheledes pidevalt ja vaadates alatasa saali poole. Ette loeti tema kirjavahetusi ja telefonikõnesid teiste kahtlustatavatega.

Vaatamata suurejoonelisele petuskeemile, nõudis prokurör Tammeoksale rahalist karistust 244 päevamäära ulatuses. Tammeoksa päevamäär oli 2011. aastal 61 eurot ehk kokku tuleks tasuda 14 884 eurot.

Kuigi Tammeoks ei olnud ise OÜ Nelitäht juhatuses, oli kahtlustuste kohaselt tema roll jäätmete ümbertöötlemise ostuhanke korraldamises suur. Nimelt küsiti seadmete ostuks toetust EAS-ilt ja KIK-ilt, kusjuures seadmete hind paisutati kunstlikult suuremaks, et saada rohkem toetust ja omafinantseeringut vältida. EAS toetas seadmete ostu 40% ulatuses ja KIK 50% ulatuses.

Prokuröri sõnul oli Tammeoks skeemi põhiline niiditõmbaja, kes organiseeris seadmete ostuhanke. Ta andis kindlatele ettevõtetele juhtnöörid, millise maksumusega pakkumused teha, et võidaks OÜ Nelitäht. „Jäätmeäris ei öelda, et ma ei tee pakkumust. Anti Tammeoksa käsust ei ole viisakas keelduda,“ luges prokurör tunnistusi ette.

„Tahaksin lisada seda, et Mario Sootna ütlustest jäi kõlama kuvand, et Tammeoksale on jäätmekäitlus südameasi ja ta muretseb Eesti keskkonna pärast. Ma usun ka, et ta hoolib, aga tal on oma majanduslik kasu siin mängus. Tema tegevus on enda firmade ja ettevõtte konkurentsieelise loomine läbi kelmuse ja see soodustab ebatervet konkurentsi ja takistab ausat majandustegevust jäätmekäitluse vallas,“ rääkis prokurör.

Riigikohus: riik kuulas ärimeest loata pealt

Reedesele kaitsja kõnele ilmus Tammeoks juba pintsak seljas ja lips ees. Pilk püsis vankumatult dokumentidel, uurides vaheldumisi prokuröri ja kohtuniku ilmeid. Toolil püsis mees terve aja paigal.

Tammeoksa kaitsja, advokaadibüroo Raidla Ellexi partner vandeadvokaat Martin Triipan tuletas meelde, et 2015. aastal võitis Anti Tammeoks riigikohtus prokuratuuri, kui kohtu kriminaalkolleegium otsustas, et jäätmeärimehe pealtkuulamine oli õigusvastane. Riigikohtu otsus tähendas ühtlasi, et lõpetatud kriminaalasjas kogutud tõendeid ei saa kasutada ärimehe vastu hiljem algatatud teises kriminaalasjas.

Triipani sõnul andsidki just pealtkuulatud telefonikõned prokuratuurile aluse alustada uut kriminaalasja ja kuna süüdistus põhineb õigusvastaseks tunnistatud dokumentidel, siis tuleb ka edasised tõendid lugeda õigusvastaseks. Samuti rikuti tema sõnul läbiotsimisel menetlusprotseduuri.

Teine kaitsja argument oli see, et EAS ei teinud väljamakseid Anti Tammeoksale, vaid OÜ-le Nelitäht. Kuidas saab Anti Tammeoks olla OÜ Nelitäht esindaja, kui äriühingu pädev esindaja oli Mario Sootna?“ küsis Triipan. „Registrist on näha, et Tammeoks pole olnud osanik, asutaja ega muus asjakohases rollis.“

Triipan esitas kohtule õigeksmõistmise korral taotluse õiguskulude hüvitamiseks, mis tähendab, et kui Tammeoks mõistetakse õigeks, tuleb maksumaksjal tasuta kaitsja 953 töötundi ehk 142 000 eurot.

Tammeoks: kuriteo pani toime OÜ Nelitäht

„Esiteks ma päris täpselt ei saa aru miks ma siin olen. Kui ma süüdistust loen, siis ma saan aru, et kuriteo pani toime OÜ Nelitäht, kelle juht on Mario Sootma. Kui ta on vabastatud, siis see tähendab, et ta süü on väike. Kui ta süü on väike, siis kuidas on minu süü suur?“ küsis Anti Tammeoks oma lõpukõnes.

Vaidluse lõpetas kohtunik lausega „nüüd on minu töö veel teha. Kohtuotsuse kuulutan välja 22. märtsil kell 12.“