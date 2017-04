ÄRILEHE FOTOD: Sõõrumaa pidas uue tornmaja sarikapidu

U.S. Invest AS on Kadrioru piiril püsti saanud oma esimese kolmest tornelamust, nimega Skyline Residence, millel toimus täna sarikapidu.

Ettevõtja Urmas Sõõrumaa sõnul on kolme aasta vältel kerkivad 13-kordsed tornid oma unikaalsuses huvipakkuvad paljudele. Seda kinnitab ka asjaolu, et 2/3 oktoobris valmivast majast on välja ostetud. "Korteriostjate hulk ei ole vähenenud, vastupidi - vaid suurenenud," nentis Sõõrumaa.

“Skyline Residence asub geograafiliselt heas kohas – Kadrioru pargi, südalinna ja Ülemiste vahetus läheduses,“ ütles Sõõrumaa ja lisas: „Isegi tipptunnil saab lennujaama vajadusel jala.“

Oktoobriks valmiv Skyline Residence esimene torn on üks kolmest. Igaühes neist on 47 suurte rõdude ja avara planeeringuga korterit ning esimesel korrusel äripinnad.

U.S. Invest AS on Eesti kapitalil põhinev ning pikaajalise kinnisvara arendamise kogemusega investeerimisfirma. Suurim kinnisvaraprojekt on 75 000-ruutmeetrise pindalaga Rotermanni kvartal.