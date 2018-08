ÄRILEHE FOTOD | Toomas Tooli endisele abikaasale kuuluv ajalooline hoone on varisemise äärel

Hiina rahvavabariigi suursaatkonna kõrval asuva ajaloolise hoone väljanägemine on aastatega muutunud järjest nukramaks. Tegemist on arhitekt Eugen Habermanni projekteeritud hoonega, kusjuures Habermann on koos Herbert Johansoniga ka Toompeal asuva Riigikogu hoone autor.

Narva maantee 96 kinnistul asuv maja on varasemalt meediast läbi käinud, sest hoone on hooletusse jäetud juba aastaid. Hoone omanikuks Jana Tool, kes on ettevõtja Toomas Tooli endine abikaasa ja ehistusregistri andmetel ei ole maja enam kasutuses.

2016. aastal esitati hoone kohta ka lammutusprojekt, mille väljastamisest Tallinna linnaplaneerimise amet keeldus, sest hoone on väärtuslik ning asub miljööalal. Nüüd tundub, et projekti polegi vaja, sest hoone hävineb aja vältel ning pahathtlike inimeste tõttu ka ilma ehitajate kaasabita. Nimelt on hoones toimunud mitu tulekahjut ning maja katus on nüüdseks sisse kukkunud.

Eelmise aasta jaanuaris kirjutas Õhtuleht, et kinnistu omanik plaanib hoonet siiski korda teha. "Kinnistu omanik ongi pöördunud eskiislahendusega Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonda ja suure tõenäosusega jõuab kinnistu omanik ehitusloa taotluseni juba alanud aastal," lootis Tallinna linnaplaneerimise ameti õigusosakonna asejuhataja Eva Vanamb mullu. "Muinsuskaitse eritingimused on koostamisel ka krundi teise hoone (saun/pesuköök) kohta. Kuna elumaja on äärmiselt halvas seisus, siis muinsuskaitse osakonna info kohaselt plaanitakse ehitada selle asemele samasugune uus hoone," ütles ta.