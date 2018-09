ÄRILEHE FOTOD | Vaata, millises seisus on Edgar Savisaare plaanitav butiik-hotell

Edgar Savisaar ütles Iltalehtile, et plaanib hakata tegelema majutamisega. "Mul on Keila-Joal maja, millest teen hotelli. Sellest tuleb väike butiik-hotell, kus ei ole palju tube," rääkis Savisaar kutsudes ka kõiki soomlasi lahkelt hotelli külastama.

2700-ruutmeetrist maja kutsutakse ka Laidoneri villaks ja selle soetamise ümber lahvatas 2005. aastal skandaal, mil Savisaar töötas veel majandus- ja kommunikatsiooniministrina. Nimelt kuulus maja varasemalt Oliver Kruuda kommivabriku Kalev tütarfimale AS Kalev REC, millele Savisaare firma maksis krundi eest 500 000 krooni. Samas Groosi Kinnisvara tegevjuht Kaido Groos hindas maja turuväärtuseks 2,5–2,8 miljonit krooni. Savisaar ise kinnitas toona korduvalt, et 500 000 krooni on hoone eest õiglane hind.

Riigiprokuratuur algatas tehingute osas ka uurimise, kuid lõpetas selle 2006. aastal, sest prokuratuur leidis, et Savisaar sai küll kinnistu alla turuhinna, aga tegemist polnud ametiseisundi ebaseadusliku ärakasutamisega.