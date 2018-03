ÄRILEHE FOTOD | Vabaerakondlaste meeleavaldus: lõpetage metsade lageraie ja RMK huvide konflikt

Täna kell 10.20 algas Kultuurikatla ees Vabaerakonna korraldatud meeleavaldus vastuseks samal ajal Kultuurikatlas toimuvale keskkonnaministeeriumi konverentsile, mida erakond peab silmakirjalikuks.

Meeleavalduse Eesti Metsa Kaitseks eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu Eesti metsade jätkusuutliku majandamise olulisusele. Samal ajal toimub Kultuurikatlas keskkonnaministeeriumi konverents „Mets on meie tulevik“, kus tutvustatakse järgmise kümnendi arengukava koostamise protsessi ja ajakava ning arutatakse ühiselt metsanduse väljakutsete ning huvigruppide kaasamise üle.​

„Kui keskkonnaministeerium ütleb konverentsi kutses, et arengukava eesmärk on saavutada ühiskondlik kokkulepe metsade jätkusuutliku majandamise suunamiseks, arvestades nii sotsiaalseid, majanduslikke, keskkonnakaitselisi kui ka kultuurilisi aspekte, siis on see silmakirjalik ning valelik,“ ütles Vabaerakonna esimees Artur Talvik.

Tema sõnul vajab lahendamist ministeeriumi ja ametnike sõltumatus metsapoliitikat ajades. “Keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv ei ole paljude keskkonnaorganisatsioonide arvates usaldusväärne juht, kuna tema tegevuses nähakse kallutatust metsatööstuse suunas. Ühiskondliku kokkuleppe eelduseks on läbirääkimiste eestvedaja erapooletus. Seetõttu peab minister hea tulemuse saavutamiseks leidma erapooletu kantsleri protsessi vedama,” lisas Talvik ning ütles, et ministeeriumi soov avalikkust kaasata on näiline ning soov saavutada ühiskondlik kokkulepe tüüpiline poliittehnoloogiline populism.

Vabaerakond on seisukohal, et Eesti metsad vajavad tasakaalukat majandamist. Metsade raiumine peab olema vastavuses metsade samaväärse taastumisega. “Selleks oleme koostanud Metsarahu manifesti ja ootame avalikkuse kaasa tulemist, et hoida meie elukeskkonda ja säilitada seda ka tulevastele põlvedele,” ütles Talvik.

Vabaerakond kogub meeleavaldusel allkirju möödunud nädalal avalikustatud Metsarahu manifestile ning küsib sellele allkirja ka konverentsile suunduvalt Kiislerilt.