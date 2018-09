ÄRILEHE FOTOD | Volta Loftide põlengu põhjused jäävadki saladuseks. Korterite hindasid ei langetata ning keegi pole ostetud korterist loobunud

"Põlengu põhjuste osas on tänaseks eksperdid selgelt ja üheselt väljendanud, et vaatamata jõupingutustele jääb põlegu põhjus antud juhul kahjuks tuvastamata," ütles Makko. Ta kinnitas, et tehtud on kõik võimalik, et tulekahju tekkimise põhjus teada saada, kuid paraku kindlat põlengu põhjust ekspertiis ei tuvasta.

"Õnnetuse päeval oli äärmiselt suur tuul, mida on näha ka õnnetusest meedias liikunud fotodelt. See põhjustas tule äärmiselt kiire leviku hoone katusel, mis omakord on raskendanud põlengu põhjuste väljaselgitamist," selgitas ta.

Augusti algusest saadik on käimas täismahus taastamis- ja ehitustööd. Hoonest on välja lammutatud kõik õnnetuse läbi kahjustada saanud osad kuni kivimüürideni ja laepaneelideni. "Välja on lammutatud kõik kipsseinad ja aluspõrandad ning välja on vahetatud ka kõik kommunikatsioonid. Meie eesmärk on tagada ostjatele kõikidele kvaliteedinõuetele vastav hoone ning kompromisse me kvaliteedis ei tee," ütles Makko.

Seega liigub Volta Loftide taastamine plaanipäraselt ning uute valminud korterite üleandmine klientidele algab juba käesoleva aasta lõpus.

Ka esimene kindlustusseltsi poolne väljamakse on tehtud. "Ootame kindlustusandjalt kahju ülejäänud osas hüvitamist. Kahju ulatust me täna ei avalikusta. Kuna kahju ei ole koguulatuses kindlustusandja poolt veel hüvitatud, finantseerime hetkel taastamist ja ehitust ka omavahenditest ja koostöös finantseerimispartneritega. Versobanki laenu oleme refinantseerinud LHV Pangaga," ütles Makko.