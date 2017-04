ÄRILEHE GRAAFIK: Kui palju on Eesti valitsused riigifirmadest dividende välja pumbanud?

Sel nädalal teatas rahandusministeerium, et tänavu võetakse riigi osalusega äriühingutest dividende kokku 136 miljonit eurot. See pole kaugeltki rekordiline summa: 2009. aastal võttis Andrus Ansipi valitsus riigifirmadest koguni kolmandiku võrra enam omanikutulu.

Kinnisvarabuumile järgnenud krahhi esimese aasta 2009 dividendid ulatusid 172,6 miljoni euroni.

Mahult ületab Jüri Ratase valitsuse tänavu kogutud omanikutulu veel 2014. aasta, mil Taavi Rõivase valitsus võttis 152,4 miljonit eurot dividende.

Ka aastatel 2007, 2010 ning 2012-2015 ületas riigiettevõtetest võetavate dividendide kogumaht 100 miljoni euro piiri.

Ettevõtetest on rekorddividendid maksnud loomulikult suurim riigifirma Eesti Energia. 2014. aastal maksis Eesti Energia 93,6 ja 2009. aastal 86,9 miljonit eurot dividende.

Kuid näiteks 2002 ja 2003. aastal riik energiafirmast, hoolimata selle kasumlikkusest dividende ei võtnudki. Toona olid peamine "lüpsilehm" Teliaga kahasse riigile kuulunud Eesti Telekom, kellele dividendide mahult järgnes Tallinna Sadam.

Suuruselt järgmine riigifirma Eesti raudtee on olnud väga harv ja napp dividendimaksja. Suurimad dividendid, mida raudteefirma riigile andnud on, pärinevad aastatest 2006 ja 2011 ning jäävad alla viie miljoni euro. Dividendide kogumahult ja omanikutulu maksmise järjepidevuselt on lennukite dispetšerteenust pakkuv Lennuliiklusteeninduse AS raudteefirmast märksa kasulikum ettevõte.