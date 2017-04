ÄRILEHE GRAAFIK: Sarapuude impeeriumi vägevad kombitsad

Riigikogu liikme Kersti ja Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu äriimpeerium on arvestavalt suur. Nende ettevõtluse süda on kahtlemata ATKO Grupp, milles hargneb omakorda välja hulk muid firmasid. Ärileht koostas äriregistri andmete põhjal graafiku Sarapuude impeeriumist. Äriregister ei kajasta võimalikke varjatud osalusi kajastavaid lepinguid, mis sõlmitakse advokaadibüroodes ja jäävad seetõttu saladusse.

Ema ja isa Sarapuu on hoolitsenud ka selle eest, et nende viis last ei jääks ripakile. Kõik Sarapuud on hoolikalt rakendatud perekonna erinevate tegemiste vankri ette.

Perekond Sarapuu äriimpeerium Foto: Margus Järv

Ühtlasi täidab perekonnas olulisi ülesandeid ka väimees Margo Tomingas, kes on Harjumaa Liinide, MTG, ATKO Trans ja ATKO Liinide juhatuse liige. Tomingas toimetas nii usinalt, et sai mullu suvel Põhja ringkonnaprokuratuurilt süüdistuse kaitseväe protokolliteenistuse spetsialistile Kristjan Varikule suures ulatuses altkäemaksu andmises.

Varik sai Harjumaa Liinid, MTG, ATKO Trans, ATKO Liinid ja Järve Bussipark juhatuse liikmelt Margo Tomingaselt süüdistuse järgi altkäemaksuna 51 653 euro eest vara. Varik tellis omakorda nendelt ettevõtetelt kahe aasta jooksul kaitseväe protokolliürituste ja kohtumiste jaoks transporditeenuseid ja rentis sõidukeid kokku 154 korda ligi 180 000 euro eest.

Loe veel

Süüdistuse järgi andsid Tomingase juhitud ettevõtted Variku kasutusse sõiduauto Lexus GS300 V6 ja BMW X5. Lisaks sai Varik endale õhksoojuspumba ja ülejäänud vara anti talle üle sularahana ühe firma vahendusel fiktiivsete arvete alusel.

Kersti Sarapuu juhib riigikogu Keskerakonna fraktsiooni ja oli üks neist, kes võtsid aktiivselt osa pikaajalise partei esimehe Edgar Savisaare kukutamisest.

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu haldusalasse kuulub muu hulgas ka pealinna prügimajanduse juhtimine. Mõne aasta eest ootamatult Tallinna prügiveohangetel osalema hakanud Baltic Waste Management on ainulaadne ettevõte.

Juba loomise algusest abilinnapea Sarapuuga seostatud firma on Tallinna erinevate piirkondade prügiveohangetel järjepanu võitnud, kuna mitmel pool on ülejäänud ettevõtted saanud hangetelt mitmesugustel põhjustel disklahvi.

Sarapuu eitab igasuguseid seoseid Baltic Waste Managementiga. Sarapuu kinnitas pärast Eesti Ekspressis avalikult õhku visatud kahtlusi, et temal puudub igasugune avalik või varjatud osalus prügifirmas Baltic Waste Managementis ja kõik vastupidised väited on valed ja eksitava sisuga.

Baltic Waste Managementi postiaadress on Pronksi 5-17 ja põhiline tegevusala mullu juulist äri- ja juhtimisalane nõustamine. Ainus asutaja ja juhatuse liige on Kaido Laanjärv.

Ta on Tallinna keskkonnaameti korraldatud jäätmeveo sektori endine juhataja ehk prügiveo eest vastutava abilinnapea Arvo Sarapuu kunagine alluv. Tasub märkida sedagi, et 2000. aastate alguses töötas Laanjärv koos Sarapuu väimehe Margo Tomingasega Tallinna säästva arengu ja planeerimise ametis.

Arvo Sarapuu oli äris juba 2000ndate aastate alguses. 2001. aasta aprillis kirjutas Õhtuleht, et kauaaegset Järva maavanemat ja Maapanga pankrotti juhtinud Sarapuud seostatati tollal ka Õismäe bussiliinikonkursi tulemuste kallutamises enda soovitud suunas.

Arvo Sarapuu väimees, omaaegne Maapanga turundusjuht ja juhatuse liige Margo Tomingas korraldas Tallinna linnavalitsuse ühistranspordiosakonna juhatajana (kuupalk 10 000 krooni) Õismäe bussiliinikonkursi. Selle võitis firma, mille nõukogu liikmete hulgas oli ka tema abikaasa, Sarapuu tütar Kethrin Tomingas. Üks liinikonkursi tingimus oli, et osalejal peab olema vähemalt kolmeaastane liinibussiliikluse korraldamise kogemus. Võitjafirmal seda polnud.

Õismäe kümmekond bussiliiniluba otsustas Tallinn 2002. aastal Margo Tominga agaral asjaajamisel ja abilinnapea Priit Vilba allkirjaga anda aktsiaseltsile Vendlid Invest, millest oli saanud SL Bussiliinid ja mis olevat soomlaste 500 bussi ja 800 töötajaga Savonlinjat Oy täisomanduses.

Soome firma haaras enda kätte ka kopsaka osa Soome pealinna ja selle lähiümbruse bussiliiklust ja vedas idasoomlasi Peterburi ja Viiburisse.

Kuid Savonlinja seost Vendlid Investiga ei paistnud ühestki Eestis leidunud dokumendist välja. Äriregister kinnitas, et konkursi väljakuulutamisel, ajal ja võitmisel oli tegu Õismäel elava ja Ameerika autosid eelistava Art Aljaste aktsiaseltsiga.

Urmas Reigo oli Vendlid Investi vundamendile loodud aktsiaseltsi SL Bussiliinid juhataja. Kuid enne seda jõudis ta olla nõunik, kui Arvo Sarapuu (oma vennapoja esindatud firma Lucius Kaubandus kaudu) erastas Ida-Virumaal Kohtla-Järve bussifirma Järve ATP.

Paide mehe Rein Vaksi kõrvale Vendlid Investi nõukokku ilmus üks Savonlinja juhte Tuomo Honkanen alles siis, kui liinikonkurss ammu otsustatud oli. Siis, kui nõukogu liikmete hulgas Arvo Sarapuu tütart Kethrin Tomingat enam polnud.

Kohkunud abilinnapea Priit Vilba kinnitas, et liinikonkurssi kallutas kaheldava tulemuseni see, et SL Bussiliinide hind oli teistest odavam ja võimaldas linnal kolm krooni kilomeetrilt säästa.

Tallinna säästva arengu ja planeerimise ameti juhataja Toomas Tauts algatas 2011. aasta 10. aprillil abilinnapea Priit Vilba nõudmisel ametkondliku juurdluse ühistranspordi osakonna juhataja Margo Tominga suhtes.

Tauts vallandas Tomingase 10 päeva hiljem. “Minu seisukoht on kindel – Margo Tomingas on juhtiva ametnikuna kuritarvitanud talle pandud usaldust ning selle inimesega on edasine koostöö välistatud,” ütles Tauts.

Linnavalitsuse sisejuurdlus tuvastas, et ühistranspordi liinikonkursil parimaks tunnistatud SL Bussiliinide nõukogu liige oli pakkumise tegemise ajal riigihanke läbiviimise eest vastutanud säästva arengu ja planeerimise ameti ühistranspordi osakonna juhataja Margo Tomingase abikaasa Kethrin Tomingas.

"Tulenevalt korruptsioonivastasest seadusest on tegemist huvide konfliktiga," märkis sisekontrolör Kaia Kauler. "Komisjonile esitatud materjalidest ei nähtu, et Margo Tomingas oleks vastavalt seadusele teatanud huvide konfliktist ning oleks esitanud loobumistaotluse."

Sisekontroll tuvastas ka, et SL Bussiliinide pakkumine ei vastanud konkursikutse tingimustele ja rikutud on riigihanke seadust.

"Esitatud dokumentidest ja äriregistri andmetest ei nähtu, et aktsiaselts SL Bussiliinid (AS Vendlid Invest) omanik oleks Savolinja OY, kelle eelnevale töökogemusele pakkuja tugineb," teatas liinikonkursi seadusele vastavust uurinud sisekontrolör Kauler.