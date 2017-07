ÄRILEHE GRAAFIK | Vaata, kellele ja kui palju on Facio-mehed võlgu

Saneerimisel Riito Ehituse AS on kokku 195 ettevõttele võlgu 2 643 340 eurot. Kui algselt võlausaldajate nimekirja ei avaldatud, siis nüüd on teada kellele ja kui palju "Facio-mehed" võlgu on.

Kohus kinnitas juuni lõpus sadadele allhankijatele võlgu jäänud Riito Ehituse AS-i saneerimiskava, päästes sellega endise Facio Ehituse omaniku Toomas Trompi järjekordsest pankrotist. Uus „Facio” sattus rahalistesse raskustesse samade võtetega, kui võitis odavalt riigihankeid, kuid ehituse käigus sai rahakott tühjaks ja alltöövõtjatele raha ei makstud. Riito Ehituse suurim võlausaldaja on Watercom OÜ, kellele võlgnetakse 305 000 eurot. Kõige vähem on ettevõte võlgu Firetek OÜ-le, kellele on maksmata 24 eurot. Tuntumate võlausaldajate seas on Bauhof Group, Eesti Keskkonnateenused, Rautakesko, Karsti Majad, Sunorek ja paljud teised. Huvitaval kombel kuulub suuruselt kolmas võlg Trompi enda kurikuulsale firmale Facio OÜ.