ÄRILEHE KOMMENTAAR: Eesti Energia endine juht oli Jordaanias kohapeal, aga kuhu jäid Eesti ministrid ja Sutter ise?

Kahe miljardi dollarise maksumusega Jordaania elektrijaama rahastamise lõpuleviimisel ning selleks Jordaanias korraldatud tseremoniaalsel allkirjastamisel polnud kohal ühtegi Eesti valitsuse ministrit ega isegi Eesti Energia juhatuse liiget, rääkimata juhatuse esimehest Hando Sutterist, kes pidas selleteemalist pressikonverentsi samal ajal Tallinna peakontoris.

Samas oli üritusele kutse saanute hulgas - ning sellele ka kohale minekuga vastanud - Eesti Energia endine juht Sandor Liive. Kuuldavasti polnud Eesti Energia tänased juhid Liivele saadetud kutsest isegi teadlikud.

Nii-öelda tänast Eesti Energiat esindas kohapeal vaid projektijuht Andres Anijalg (ja tõsi, kes oli ka kuni eilseni suures osas Eesti Energiale kuulunud tütarfirma Attarat Power Company tegevjuht), kelle panus projekti õnnestumisse on kahtlemata väga suur, kuid selliste tehingute puhul on tavapäraselt tähtsad ka just ametinimetuse järgi kõrgete peade kohalolek. Samal ajal olidki Jordaanias allkirjastamise tseremoonial kõrgelt esindatud kõik teised osapooled - Hiina investorid, Jordaania ametnikud alates peaminister Hani Mulkist ja sealse põhivõrgu NEPCO (National Electric Power Corporation) juhtidest.

NEPCO on just see osapool, kes 2020. aastal valmiva jaama toodetud elektri ära ostab ning selle eest 30aastaks fikseeritud hinda maksab. Lisaks viibisid seal allhankijate esindajad, näiteks tehnoloogiahiiu Siemensi esindaja, kelle firma toodab elektrijaama auruturbiini ja generaatori.

Loe veel

Polnud võimalik kohale sõita

Rahandusministeeriumist vastati, et rahandusminister Sven Sester sõidab Jordaaniasse järgmisel nädalal. "Eraldi on kokku lepitud kõrgetasemeline kohtumine Eesti ja Jordaania vahel märtsi lõpuks, kus osalevad mõlema riigi ministrid." Miks aga allkirjastamiseks organiseeritud sündmusele ei mindud - kus oleks saanud suhete hoidmise nimel (taas)kohtuda ka kõigi teiste osapooltega - ministeerium enam ei kommenteerinud. Samasse delegatsiooni kuulub siis ka Hando Sutter, kes põhjendas oma seekordset puudumist asjaoluga, et tegelik lepingute allkirjastamine toimus juba eelmise aasta mais Hiinas. Eile toimunu oli lihtsalt tseremooniaalne osa, nö financial close.

"Hando Sutteril ei olnud paraku võimalik Jordaaniasse sõita, kuna rahastustegevuste lõpuleviimise täpne kuupäev selgus lõplikult alles mõni päev enne ürituse toimumist. Tegemist oli tseremoniaalse sündmusega, kus olulisi dokumente ei allkirjastatud. Eesti Energiale kuuluvate aktsiate ostu-müügi leping allkirjastati mullu maikuus Hiinas, kus viibis kohal ka Hando Sutter ja teine juhatuse liige Margus Vals," vahendas energiafirma pressiesindaja Kaarel Kuusk.

Hando Sutter ning rahandusminister Sven Sester sõidavad Jordaaniasse 24. märtsil. Visiidi käigus kohtutakse Jordaania energia ja maavarade ministri Dr Ibrahim Saifiga ning külastatakse tulevase elektrijaama ja karjääri asukohta Attarat Um Ghudranis.



Eesti Energia Jordaania projekti direktor Andres Anijalg müüki sõlmimas Foto: Eesti Energia

Eile allkirjastati Jordaanias leping, millega Attarat Power Company´s seni 65% osalust omanud Eesti Energia müüs 55% aktsiatest Malaisia ettevõttele YTL Power International Berhad ja Hiina ettevõttele Yudean Group ning säilitab 10% osaluse. Eesti Energia teenib tehinguga tagasi senised arendusinvesteeringud summas 30,6 miljonit dollarit ning lisaks 19,8 miljonit dollarit kasumit aktsiate müügist.

Samas tähendab 10% osalus siiski seda, et elektrijaama ehitamiseks tuleb aktsionäridel samuti rahaliselt panustada. Omakapitali panus lisaks pankade poolt laenuna antavale 1,6 miljardile on ca 500 miljonit dollarit. Seega tuleb 10 protsendilise osalusega Eesti Energial paigutada ehitamisse ca 50 miljonit dollarit ehk täpselt see raha, mis suurosaluse müümisega teeniti.