ÄRILEHE KOMMENTAAR | Kas Danske Bank on jaanipäevaks Eestist läinud?

Pank paneb Eestis vargsi kinni neljast kontorist kolm, panga kodulehel selle kohta informatsiooni pole ja ka pressiteadet ei tehtud. Jääb alles filiaali peakontor. Ka töötajate arv kahaneb.

Ka varem on pank vaikselt avalikust teavitamata lõpetanud tegevusi. See tuli välja kui pank veel avaldas kvartaltulemusi. Näiteks kui sai lahutatud üheksa kuu tulemustest kuue kuu tulemused, selgus, et panga jätkuvad tegevused tõid kvartalikahjumi. Pank aga teatas, et see pole õige, jätkuvad tegevused on kasumis. Siis selgus, et vahepeal oli veel vaikselt osa tegevusi liigitatud mittejätkuvateks tegevusvaldkondadest, millest ka tekkis kasumi-kahjumi segadus. Numbrid polnud võrreldavad.

Ei üllataks, kui Kopenhaagenis on olenemata praeguse siseuurimise tulemusest langetatud otsus, et Baltikumis lõpetatakse pangateenuste pakkumine, seda lihtsalt ei taheta korraga avalikkusele välja öelda. Erandiks võib jääda ehk Leedus asuv grupifunktsioone teenindav back office. Lõpetamise kasuks näib rääkivat järkjärguline teeninduse vähendamine, millega on tegeletud aastaid.

Veel hiljuti oli pank väga aktiivne kohalike omavalitusse finantseerimisel, kus Danske Bank oli domineeriv. Mingil põhjusel pole ka enam see sobiv äri.

Huvitav on see, miks just Eestist kujunes Danske (Sampo panga) mitteresidentide äri keskus, mis mattus rahapesuskandaalisesse. Danske Bankil õnnestus suurema vaevata leida ostja Läti ja Leedu varadele. Ka Eestis õnnestus müüa pensionifondide valitsemise äri. Kas Eesti jaepanganduse äri müügi mittetoimumise taga tasub otsida kõrge kasumlikkusega mitteresidentide teenindamise äri, mis on olemuslikult kõrgema riskiga ja mida teised pangad ei soovinud.

Ei paneks imestama, kui tuleva aasta jaanipäevaks on Danske Bank Eestis ajalugu. Panga eluasemelaenude portfell on müügiks. Ei imestaks kui sama käib ka osaluse kohta Luminoriga koos peetavate sularahaautomaatide äri kohta.